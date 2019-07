Wijnaldum: "Klopp stuurde me nog een video van de finale!"

Georginio Wijnaldum is met zijn hoofd nog steeds een beetje in de wolken na de Champions League-triomf van Liverpool.

Na de gewonnen finale tegen op 1 juni vloog Gini de hele wereld over voor vakantie en de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Van Dubai, Miami en Los Angeles tot Rotterdam en Merseyside. "Ja, ik houd ervan om veel te vliegen. Dat hoort bij mijn leven", lacht Wijnaldum. En overal wil men met hem praten. Niet over het mislopen van de Engelse titel, de wederopstanding van het of zijn vakantie.



Wel over die prachtige avond in Madrid.



"Deze zomer is volledig anders dan andere zomers. Er zijn veel meer mensen die me feliciteren en willen praten. Overal waar je komt, elke dag, word je door mensen eraan herinnert en iedereen wil erover praten. Ze willen het allemaal hebben over het feit dat de club 'm nu zes keer heeft gewonnen en hoe ze zich daarbij voelen. Je kan er niet omheen."



Jürgen Klopp spoorde zijn spelersgroep al aan om hongerig te blijven na de Europese triomf. "Er ligt een nieuw seizoen voor ons en daar moet volledig de focus liggen." Toch houdt ook de Duitse manager er wel van om af en toe nog terug te kijken, zo onthult Wijnaldum. "Hij stuurde me deze zomer nog een video van de finale! Die ene die begint met de verloren finale in Kiev en daarna onze progressie laat zien."



Vacation time is up. Had an amazing time and the batteries are fully recharged 🔋 Tomorrow it’s time to get back to the grind at Melwood 💪🏾 Let’s get this season started! 🔴👊🏾 pic.twitter.com/qU98IAWEg9 — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) July 12, 2019

De 28-jarige Rotterdammer stelt dat het succes zijn leven heeft veranderd. "Want je bent vanaf nu altijd een -winnaar. Er zijn veel grote spelers die die prijs nooit hebben gewonnen, dus het is heel speciaal. De grootste prijs die je op clubniveau kan winnen. Overal ter wereld wordt er naar de Champions League gekeken.""Als ik mensen spreek, zeggen ze nooit hoe teleurgesteld ze waren dat we de Premier League niet wonnen, het gaat altijd over de Champions League. Maar wij wilden allebei winnen!" klinkt Wijnaldum enthousiast. "Het is zó moeilijk om zoveel punten te halen als wij afgelopen seizoen (97, red.) en is het nu zelfs twee keer gelukt. Dat is de uitdaging die er nu voor ons ligt."The Reds beschikken ook komend seizoen over de nodige wereldtoppers, zoals Virgil van Dijk, die zelfs als favoriet wordt genoemd voor de Ballon d'Or. "Hij verdient het zeker om kanshebber te zijn. Maar dat geldt in mijn ogen ook voor Sadio Mané en Alisson. Ik weet niet hoeveel Golden Gloves Alisson al heeft, maar het zijn er veel!"Wijnaldum vindt het lastig om een favoriet aan te wijzen. "Het is een award voor de beste speler, maar vaak is die speler degene die de meeste prijzen heeft gewonnen. We gaan het zien. Maar ze zouden 'm alledrie verdienen."