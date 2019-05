Wijnaldum in de basis bij climax titelstrijd; geen De Bruyne en Sané bij City

Eerstgenoemde Nederlander werd afgelopen woensdag nog op de bank gezet door manager Jurgen Klopp in de -zege tegen , maar mag nu vanaf de aftrap beginnen. Josep Guardiola kiest bij bij het duel met ervoor om onder anderen Kevin De Bruyne, die terug zou zijn gekeerd van een blessure, en Leroy Sané op de bank te zetten.

en Manchester City strijden zondagmiddag in de laatste speelronde van de Premier League om de landstitel. De ploeg van Guardiola staat een punt voor op the Reds en heeft dus aan een overwinning genoeg op bezoek bij Brighton om kampioen te worden. Liverpool hoopt op een misstap van de concurrent en moet thuis zelf goede zaken doen tegen .



TEAM NEWS



Our final @premierleague starting line-up of the season, as we take on @Wolves . 🙌 #LIVWOL