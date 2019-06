"Wijnaldum hoort definitief in het rijtje van grote Nederlandse spelers"

Georginio Wijnaldum won afgelopen zaterdag de Champions League en verdient daarvoor meer erkenning dan hij krijgt, aldus columnist Sjoerd Mossou.

De middenvelder had een basisplaats in de finale tegen (0-2). Vijf dagen na de eindzege in het miljardenbal verscheen Wijnaldum in de basis van het tegen Engeland. Hij hield het honderdtwintig minuten vol en liet daarmee zien hoe fit hij is. In zijn column voor het Algemeen Dagblad is Mossou lovend over de Oranje-international.

Diep in de verlenging gooide Wijnaldum er nog een sprint uit tegenover Kyle Walker. "Een klein uurtje later moest hij er zelf om lachen. Hij snapte ook niet precies hoe het precies werkt in zijn longen, en met die haast onuitputtelijke energietank van hem. Hoe het in vredesnaam kan: ook in de 4.486ste speelminuut van het seizoen nog een volle sprint trekken, het halve veld over, als een raketje op voetbalschoenen", schrijft Mossou in de krant.



De journalist vindt dat Wijnaldum meer lof verdient dan hij krijgt. "Hij wordt nog wel eens vergeten in het rijtje blikvangers van het Nederlandse voetbal. Volkomen onterecht. Wijnaldum hoort definitief in het rijtje van grote Nederlandse spelers, en net zo belangrijk: hij vertegenwoordigt een waardevol succesverhaal", aldus Mossou. "Wijnaldum is geen jongen uit een oud-Hollands dorp, uit een Vinex-wijk of uit een klassieke volksbuurt. Hij vertegenwoordigt de moderne jeugd uit de grote stad, de Nederlandse jeugd met ouders uit alle windstreken."



De 28-jarige Wijnaldum speelde tot dusver 55 interlands met het Nederlands elftal. Zondag kan hij zijn eerste prijs met de nationale ploeg winnen, als Portugal wordt verslagen in de finale van de . Waar Oranje in de halve finale afrekende met Engeland, waren de Portugezen een dag eerder met 3-1 te sterk voor Zwitserland. Alle drie de goals kwamen op naam van Cristiano Ronaldo. Wanneer Nederland wint, ontvangt de KNVB een bonus van 10,5 miljoen euro.