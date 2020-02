Wijnaldum: "Het zou wel mooi zijn als ik daar in mijn laatste jaren speel"

Georginio Wijnaldum beschikt bij Liverpool over een contract tot medio 2021 en de kans is zeker aanwezig dat hij zijn verblijf gaat verlengen.

De Oranje-international houdt een terugkeer in Nederland echter altijd in zijn achterhoofd, al zal dat niet op korte termijn gebeuren. "Ik zie mezelf wel terugkeren naar , of ", aldus de sterkhouder van .

Voor Wijnaldum begon het ooit allemaal in de jeugdopleiding van Sparta. "Ik kijk wel eens naar Sparta en dan denk ik: Zo, het zou wel mooi zijn als ik daar in mijn laatste jaren speel", vertelt hij in gesprek met RTV Rijnmond.

"In Nederland heb ik bij drie clubs gespeeld en aan alle drie heb ik een heel goed gevoel aan over gehouden. Maar je kan er maar één kiezen."

Wijnaldum voelt er echter niets voor om valse hoop te wekken. "Ik leer ook van andere spelers. Ruud van Nistelrooij had ooit de belofte gedaan om terug te keren (bij PSV, red.), maar op latere leeftijd wilde hij dat niet meer", zo geeft hij als voorbeeld.

"Wat ik nu meemaak is uniek. Je wil op het hoogste niveau spelen en prijzen pakken. Net als Clarence Seedorf. Mijn droom is om net zolang fit te blijven. Net als hij, Zlatan Ibrahimovic of Cristiano Ronaldo. Ik wil tot mijn 38ste op hoog niveau spelen."

Bij Liverpool gaat het Wijnaldum al enige tijd voor de wind. Toch waren er ook tijden in zijn loopbaan dat het voetbalplezier volledig verdwenen was. "Ik had het écht niet naar mijn zin", doelt de middenvelder op zijn periode bij PSV, waar hij tegen zijn zin als vleugelaanvaller werd gebruikt.

"Waarom doe ik het eigenlijk nog?', dacht ik. Wil ik het nog wel? Maar het is nooit zo ver gekomen. Ik heb er wel over nagedacht, maar ik dacht ook: Wat ga ik doen als ik werkelijk stop? Ik had eigenlijk geen plan B."

Wijnaldum heeft naar eigen zeggen veel te danken aan Willem van Hanegem, die destijds in een column voor het Algemeen Dagblad schreef dat hij 'verdrietig' werd van de middenvelder. Wijnaldum nam contact op met de trainer in ruste en vroeg om uitleg.

Sindsdien is de onderlinge band zeer hecht. "Willem schreef precies wat ik voelde. Ik wilde weten waarom hij dat schreef", blikt de international van het terug.

"Mensen zoals hij en Wim Jansen (hoofd opleidingen Feyenoord, red.) hebben een andere kijk op voetbal. Ik heb toen dagelijks contact gehad met Willem en dankzij hem, en Wim Jansen, heb ik het plezier in voetbal weer teruggevonden."