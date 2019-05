Wijnaldum: "Het zal moeten blijken hoe we zaterdag met de situatie omgaan"

Georginio Wijnaldum gelooft niet dat het bereiken van de Champions League-finale extra druk met zich meebrengt voor Liverpool.

Het elftal van Jürgen Klopp werd twaalf maanden geleden in de eindstrijd in Kiev verslagen door (3-1), maar kan zaterdag revanche nemen voor de nederlaag van vorig jaar. The Reds worden door velen als favoriet aangemerkt in de confrontatie met in het Wanda Metropolitano in Madrid.

"Persoonlijk voel ik geen enkele druk. Ik zie het vooral als een kans op het winnen van een prijs", laat Wijnaldum tijdens een persconferentie optekenen door onder meer Sky Sports . "We moeten ons zo goed mogelijk voorbereiden en er alles aan doen om die beker mee naar huis te nemen. Het zal moeten blijken hoe we zaterdag met de situatie omgaan. Er heerst een positieve sfeer in de selectie, dus van druk is wat mij betreft geen sprake."



Jürgen Klopp snakt naar zijn eerste prijs als manager van . Naast de -finale van vorig jaar ging ook de eindstrijd van de in 2016 verloren, toen met 1-3 zegevierde. "Ik geloof niet in de favorietenrol, want ook Tottenham zal zaterdag kansen krijgen. Zo wordt wellicht geredeneerd vanwege onze tweede plaats in de Premier League, maar in de tweede competitiewedstrijd (2-1 overwinning dankzij een eigen doelpunt van Toby Alderweireld in de laatste minuut, red.) hadden we het bijzonder moeilijk met Tottenham."



"Het is echt fifty-fifty . Beide teams hebben vooraf evenveel kans. Het is van cruciaal belang dat we de wedstrijd goed starten, de focus niet verliezen en alles geven", voegt Wijnaldum daaraan toe. De middenvelder scoorde als invaller tweemaal in het tweede halvefinaleduel met (4-0 overwinning) en had daarmee een groot aandeel in de nieuwe finaleplaats van Liverpool.