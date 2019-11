Wijnaldum: "Het is een klap, een grote klap voor het hele team"

Georginio Wijnaldum erkent dat het verliezen van Fabinho als gevolg van een blessure een grote klap is voor Liverpool.

Fabinho moest zich woensdagavond in de -wedstrijd tegen SSC laten vervangen na een botsing met Hirving Lozano. Hij probeerde aanvankelijk de wedstrijd te hervatten, maar moest zich alsnog laten wisselen. De Braziliaan liep een enkelblessure op en verliet Anfield met een beschermende schoen om zijn linkervoet.

De ernst van de blessure zal de komende 24 uur op Melwood worden onderzocht. speelde in de komende dertig dagen tien wedstrijden in alle competities en de blessure komt het team slecht uit, zo erkende manager Jürgen Klopp.

"Het is een klap, een grote klap voor het hele team", zegt Wijnaldum. "Natuurlijk ook voor hem als speler, maar er zijn situaties waarmee je te maken hebt."

"Ik denk dat we in de loop van de jaren een paar klappen hebben gehad qua blessures en we moeten gewoon laten zien dat we de situatie het hoofd kunnen bieden."

Wijnaldum verving Fabinho en speelde een goede wedstrijd als verdedigende middenvelder. De Nederlander heeft net als aanvoerder Jordan Henderson ervaring op die positie en is klaar om daar vaker te spelen.

"Ik heb er vorig seizoen gespeeld. Denk je dat ik er klaar voor ben? We zullen zien."

"We moeten alleen laten zien dat het geen invloed op ons heeft. In de loop van de jaren hebben we enkele lastige blessures gehad op lastige blessures, zoals vorig seizoen toen we geen rechtsback ahdden. We moeten er gewoon mee omgaan, dus we zullen zien."

Wijnaldum is net als Klopp gerustreerd dat Liverpool er niet in slaagde om drie punten te pakken tegen een agressief, goed georganiseerd Napoli. Het gelijke spel betekent dat ze minimaal een punt moeten pakken tijdens hun laatste groepsduel volgende maand tegen RB Salzburg om de knock-outfase te bereiken.

"Frusterend, natuurlijk wil je het vroeg afmaken, maar dat is de situatie. Het komt aan op de laatste wedstrijd, dus we kunnen er niets meer aan veranderen. We moeten omgaan met de situatie en proberen een goed resultaat te boeken."

"Champions League-wedstrijden zullen altijd moeilijk zijn. Het hangt er ook vanaf hoe je de wedstrijd ingaat. De wedstrijd tegen Salzburg thuis, we begonnen heel goed en we maakten het onszelf moeilijk nadat we de doelpunten gemaakt hadden."

"Natuurlijk krijgen ze de eer, maar we deden de dingen niet die we in het begin deden, dus we zullen zien. Het gaat absoluut een zware wedstrijd worden, maar het zal moeilijk zijn voor beide teams."