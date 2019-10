Wijnaldum deelt complimenten uit: "Hij heeft het enorm goed gedaan"

Alisson Becker raakte geblesseerd in de eerste wedstrijd van het seizoen van Liverpool en de Braziliaanse doelman wacht nog steeds op zijn rentree.

Adrián staat hierdoor al enige tijd onder de lat bij de koploper en volgens Georginio Wijnaldum doet de sluitpost dat naar volle tevredenheid van alles en iedereen bij the Reds. "Hij hoort er vanaf de eerste dag gewoon bij", stelt Wijnaldum op de website van .

"Hij praat met iedereen en is gewoon een goed persoon. Iedereen bij de club mag hem. Adrián is gelukkig ook niet verlegen. Normaal gesproken moeten nieuwe spelers altijd even hun weg vinden, maar dat is bij hem niet het geval."

"Hij doet ook gewoon altijd zijn zegje voor de wedstrijd. Adrián is al vanaf het begin gewoon een van de jongens", aldus de Nederlander. Liverpool heeft de eerste acht competitiewedstrijden winnend afgesloten en in de optiek van Wijnaldum heeft Adrián een belangrijk aandeel in de succesreeks van de -winnaar.

"Hij heeft het tot dusver enorm goed gedaan bij Liverpool. Als je ziet wat voor een reddingen hij soms verricht, dat is echt heel erg belangrijk voor ons. Zijn invloed op de positieve resultaten van dit seizoen moeten we niet onderschatten."



Adrián werd in eerste instantie gehaald als opvolger van de naar vertrokken Simon Mignolet. De Spaanse doelman, die transfervrij was na zijn vertrek bij , moest wegens de kwetsuur van Becker echter al gelijk vol aan de bak.

Manager Jürgen Klopp liet onlangs weten dat hij verwacht dat Becker op korte termijn zijn rentree maakt bij Liverpool.