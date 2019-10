Wijnaldum bluste brandje bij Liverpool: "Waarom wilde hij jou slaan?"

Liverpool maakt voorlopig een uitstekend seizoen door, maar binnen de selectie van manager Jürgen Klopp is ook weleens onenigheid.

Zo ontstak Sadio Mané na afloop van de gewonnen Premier League-wedstrijd tegen (0-3) opzichtig in woede tegenover ploeggenoot Mohamed Salah. "Het was een misverstand, ik wilde alleen het team helpen", zegt de Senegalees tegenover Canal+ Sport .

Mané was van mening dat Salah te zelfzuchtig was. "Als je kijkt naar teams als , zij maken soms vijf of zes goals. Als je de mogelijkheid hebt om een wedstrijd te killen , dan is het belangrijk om dat te doen. Daarom was ik een beetje gefrustreerd", zegt Mané, die het voorval met Salah uitsprak. "We hebben gesproken en daarna riep de manager me naar binnen in zijn kantoor. Ik vertelde hem dat het al opgelost was; hij was aangenaam verrast."

Salah was zich van geen kwaad bewust. "Hij zei tegen me: 'Maar Sadio, waarom ben je boos?' Ik reageerde: 'Je had de bal af moeten spelen, Mo', waarop hij weer zei: 'Ik heb je niet gezien. Je weet dat ik niks tegen jou heb.' Dat wist ik wel." Mané heeft geen problemen meer met Salah. "We zijn altijd zij aan zij. We sturen elkaar soms berichtjes en we bellen met elkaar."

De andere spelers van begrepen na de zege tegen Burnley weinig van het incident tussen Mané en Salah. "Iedereen maakte ons belachelijk", lacht eerstgenoemde, die vertelt dat ook Georginio Wijnaldum zich mengde.

"Wijnaldum houdt ervan om grapjes te maken. Hij wachtte tot iedereen er was, liep naar ons toe en riep: 'Mo Salah, waarom wilde Mané jou slaan?' Het hele team moest lachen."