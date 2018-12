Wijnaldum beaamt tunnelvisie: "Daarom gaat het zo goed"

Liverpool start zaterdagavond tegen Arsenal als koploper aan de twintigste speelronde in de Premier League en het geheim zit hem in nederigheid.

Virgil van Dijk en Co deden afgelopen woensdag op Boxing Day uitstekende zaken in de Engelse titelrace. De koploper won zelf op eigen veld met 4-0 van Newcastle United en zag regerend landskampioen Manchester City tegelijkertijd met 2-1 verliezen bij Leicester City. Daardoor bedraagt het verschil op de ranglijst tussen beide teams halverwege het seizoen zeven punten, terwijl de voorsprong op Tottenham Hotspur met zes punten ook royaal is. In het kamp van the Reds ligt de focus echter vooral op de eigen prestaties, zo klinkt het.

Manager Jürgen Klopp geeft in gesprek met Liverpool Echo aan dat de titelrace met een 'tunnelvisie' wordt benaderd. "We willen simpelweg het beste seizoen uit ons leven spelen", vertelt de Duitse coach, die sinds oktober 2015 de scepter zwaait op Anfield. "Kijk: in drie jaar tijd hebben we een sfeer gecreëerd binnen de club, waarin we sterk geloven in onze eigen situatie, onze eigen problemen en ons eigen leven. We zijn gewend aan wat er zich afspeelt in onze omgeving. Soms is de sfeer positief, soms negatief, maar het heeft nooit echt invloed op ons."



"Mensen zien het niet, maar ik ben als persoon tamelijk kalm. Misschien niet tijdens de negentig minuten van een wedstrijd, maar in het algemeen wel. Ik ben niet snel enthousiast over dingen die om ons heen gebeuren: het gaat alleen om onszelf", vervolgt Klopp. "Als we een wedstrijd verliezen, zal men onmiddellijk zeggen dat het kampioenschap ons door de vingers glipt, maar daar hebben wij niets mee te maken. We moeten trainen, werken, wedstrijden spelen en vechten. Dat moeten we allemaal doen, zodat we het beste maken van ons seizoen. Al het andere is interessant, omdat mensen het lezen, maar voor ons verandert het niet."



Georginio Wijnaldum onderschrijft de woorden van zijn manager. "Toen we vorige week vrijdag de uitwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers speelden, wisten veel spelers niet eens tegen wie Manchester City en Tottenham Hotspur die speelronde moesten voetballen. We waren alleen gefocust op onze eigen wedstrijd en wilden daar het beste van maken. Dat is waarom het op dit moment zo goed gaat. We zijn alleen gefocust op dingen die we zelf kunnen beïnvloeden. We hebben alleen invloed op onze eigen wedstrijden. Als je iets minder gefocust bent dan normaal, dan hebben we in Jürgen een manager die direct duidelijk zal maken dat daar geen ruimte voor is. Hij vertelt ons om met beide benen op de grond te blijven staan", aldus de middenvelder.



Van de negentien competitiewedstrijden die Liverpool dit seizoen speelde, deed Wijnaldum er achttien mee, waarvan zestien als basisspeler. De Oranje-international is een vaste waarde onder Klopp en verteert het drukke speelschema in de Premier League naar eigen zeggen prima. "Ik denk dat iedere speler elke wedstrijd wil spelen, maar we spelen veel wedstrijden in een hoog tempo, dus soms heb je wat rust nodig. Maar het is de keuze van de coach. Soms maakt hij een keuze waar je niet blij mee bent, maar de trainer weet wat het beste is voor de ploeg. Tot nu toe gaat het uitstekend", vervolgt Wijnaldum. "Ik ben blij als ik speel, maar het is vanwege onze manier van voetballen gewoon niet mogelijk om elke wedstrijd te spelen. Daarvoor heb je een brede selectie."