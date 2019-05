Wijnaldum: "Alleen al daarom verdient Liverpool een prijs, vind ik"

greep net naast de landstitel in de Premier League, maar het elftal van Jürgen Klopp krijgt over enkele weken nog een kans op het winnen van een prijs. Alleen kan Liverpool namelijk nog van de -trofee afhouden. De finale tussen de Engelse grootmachten staat gepland voor 1 juni en zal plaatsvinden in het Wanda Metropolitano, de thuishaven van .

"We kunnen terugkijken op een goed seizoen en het is nu aan ons om er door het winnen van een prijs extra glans aan te geven", stelt Georginio Wijnaldum woensdag in een interview op de website van the Reds . "Het zou zonde zijn als we straks met lege handen staan. We zijn erg constant geweest en hebben goed voetbal laten zien. Alleen al daarom verdienen we een prijs, vind ik."



"In de laatste paar wedstrijden konden we ons geen misstap veroorloven. We bleven winnen, maar dat deed ook. Het is dan ook terecht dat zij kampioen zijn geworden. Nu hebben we een wedstrijd (tegen Tottenham Hotspur, red.) voor de boeg waarin het alles-of-niets is wat betreft het veroveren van een prijs. Het is dus zaak dat we de finale tot een goed einde brengen."



Wijnaldum had met zijn twee doelpunten in de returnwedstrijd tegen in de halve finale een groot aandeel in de finaleplaats van Liverpool. De brigade van Klopp stapte dankzij een wervelende tweede helft met een 4-0 overwinning van het veld en poetste daarmee de 3-0 nederlaag in het Camp Nou weg. De nummer twee van de Premier League aast op eerherstel, want de eindstrijd van vorig seizoen ging verloren tegen (3-1).