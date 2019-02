"Wij hebben alleen gezegd dat we interesse hebben als Icardi wil vertrekken"

Mauro Icardi verloor onlangs zijn aanvoerdersband bij Internazionale.

De Argentijn liet vervolgens verstek gaan tijdens de wedstrijden die i Nerazzurri speelden tegen Rapid Wien en Sampdoria. In de Italiaanse pers doken bovendien geruchten op dat de aanvaller persoonlijk al rond zou zijn met Juventus, maar technisch directeur Fabio Paratici van La Vecchia Signora ontkent die berichten nu.

"Ik wil duidelijk maken dat wij in de zomer niet hebben geprobeerd om de situatie bij Inter te ontregelen en ook dat er in de afgelopen tijd geen contact is geweest met Icardi. De enige actie die wij hebben ondernomen was dat we hen hebben verteld dat als Icardi van club wil veranderen, het heel goed mogelijk is dat Juve geïnteresseerd is. Dit zijn dingen die alle clubs doen tijdens de transferperiodes", was hij duidelijk tegenover Radio Rai .



"Ik wil ook duidelijk maken dat er in de afgelopen tijd geen contact is geweest met mevrouw Icardi (Wanda Nara, de zaakwaarnemer van de aanvaller, red.). Het is februari, Icardi is een speler van Inter en er zitten een aantal belangrijke maanden aan te komen. Alle vragen over deze speler worden pas in juni relevant."



Juventus werd in de afgelopen weken verder in verband gebracht met spelers als Nicolò Zaniolo, Kylian Mbappé en Mohamed Salah. Hoewel Paratici toegeeft dat eerstgenoemde op een van zijn lijstjes staat, wil hij verder niet ingaan op de geruchten: "Op dit moment is het allemaal fantasy football . Het is pas februari, niemand weet wat er in juni gaat gebeuren. We zijn er trots op dat we Aaron Ramsey al binnen hebben, hij is een geweldige aankoop."