"Wij hadden twee dagen minder rust dan Ajax, maar zij hadden het zwaar"

PSV ontving afgelopen zondag Ajax in het eigen Philips Stadion en voor Nick Viergever betekende dat een weerzien met zijn voormalige werkgever.

De verdediger maakte de negentig minuten vol in het hart van de Eindhovense verdediging en concludeert een paar dagen na de in een 1-1 gelijkspel geëindigde wedstrijd dat zijn ploeg er goed in is geslaagd om de aanval van de Amsterdammers partij te bieden.

" is een ploeg met heel goede spelers, maar het was voor hen lastig om tegen ons iets te creëren. Wij hebben bepaalde principes over hoe we willen verdedigen en als het bij ons compact staat, is het voor elke tegenstander lastig om de oplossing te vinden", vertelt hij in gesprek met Voetbal International.

"Wij laten ons dus niet gek maken als een tegenstander wat langer de bal heeft en ook niet als wij een keer op achterstand komen, dan weten we ook gewoon wat ons te doen staat", stelt de verdediger in Eindhovense dienst.

Viergever merkte tijdens de wedstrijd ook dat Ajax zich bewust was van het gevaar dat kon stichten via de omschakeling: "We hadden dat een paar keer beter kunnen uitspelen, maar als een tegenstander doorheeft dat je er heel snel en gevaarlijk uit kunt komen, is dat gunstig. Het boezemt angst in."

De verdediger denkt dat PSV nog niet op zijn topniveau zit en ziet genoeg ruimte voor ontwikkeling. De Eindhovenaren hebben zondag volgens Viergever bovendien laten zien over een brede selectie te beschikken en uiterst fit te zijn: "Wij hadden twee dagen minder rust gehad dan Ajax, maar hadden aan het einde nog energie, terwijl zij het zwaar hadden."