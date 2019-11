Wiegman: "Mannen kunnen 'klootzak' zeggen en daarna een biertje drinken"

Sarina Wiegman is sinds januari 2017 bondscoach van de Nederlandse damesploeg en boekte sindsdien grote successen.

De werden in 2017 Europees kampioen en legden afgelopen zomer op het WK in Frankrijk beslag op een zilveren medaille. Wiegman is gelukkig als bondscoach van de Nederlandse dames, maar zou in de toekomst ook best als trainer in de voor mannen willen werken.

"Ik zou daar wel over nadenken. Maar ik zit nu bij de Oranje vrouwen, waar ik het naar mijn zin heb en dat wil ik voorlopig zo houden. Maar op het moment dat zo'n situatie zich aandient, dan zou ik dat wel overwegen, want ik wil heel graag in het voetbal willen werken", vertelt de vijftigjarige Wiegman zondagochtend desgevraagd in het televisieprogramma Goedemorgen Oranje van FOX Sports .

Wiegman denkt wel dat een mannenploeg een andere aanpakt nodig heeft. "De dynamiek van een vrouwengroep is anders dan die van een mannengroep. Mannen zijn rechttoe rechtaan. Ze kunnen 'klootzak' tegen elkaar zeggen en daarna een biertje met elkaar drinken."

"Bij vrouwen blijft dat veel langer hangen. Je moet daar vervolgens met elkaar over in gesprek om het uit te spreken. Wat ik fijner vind? Het is geweldig als je met ambitieuze mensen en topspelers werkt. Dat doe ik nu. Daarnaast werk ik met een staf waar specialisten in zitten en daar ben ik heel blij mee."

Wiegman heeft als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen nog een contract tot en met de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Ze is met de KNVB in onderhandeling over het verlengen van die verbintenis, zo verklapt ze. "Ik heb geen clausule in mijn contract, maar als dat zo zou zijn, zou ik het hier ook niet zeggen", voegt de bondscoach eraan toe.