Wiegman maakt WK-selectie Oranje Leeuwinnen bekend

De WK-selectie van de Oranje Leeuwinnen is bekend. Stefanie van der Gragt en Victoria Pelova, die nu nog kampen met blessures, zijn erbij.

Bekende namen zoals Jackie Groenen, Lieke Martens, Vivianne Miedema, Sherida Spitse en Shanice van de Sanden zijn zoals verwacht 'gewoon' opgenomen in de selectie van bondscoach Sarina Wiegman.



Het eindtoernooi begint voor Oranje op 11 juni. Nieuw-Zeeland, Kameroen en Canada zijn voor Oranje de tegenstanders in groep E. De nummers één en twee en de vier beste nummers drie van de zes groepen bereiken de knock-outfase. Oranje oefende de afgelopen dagen tegen Mexico en Chili. Beide duels werden overtuigend gewonnen met respectievelijk 2-0 en 7-0.



Van der Gragt en Pelova van en ontbraken de afgelopen wedstrijden vanwege blessures, maar maken wel deel uit van de WK-selectie, die uit 23 speelsters bestaat. De spelen op 1 juni een 'uitzwaaiwedstrijd' in het Philips Stadion tegen Australië. Oranje speelt op 11 juni de eerste WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland.



Volledige selectie:

Lineth Beerensteyn ( ), Dominique Bloodworth ( ), Anouk Dekker ( ), Merel van Dongen ( ), Daniëlle van de Donk (Arsenal), Kika van Es ( ), Loes Geurts (Kopparbergs/Göteborg), Stefanie van der Gragt (Barcelona), Jackie Groenen (1. FFC. Frankfurt), Ellen Jansen (Ajax), Renate Jansen ( ), Inessa Kaagman ( ), Danique Kerkdijk (Bristol City), Lize Kop (Ajax), Desiree van Lunteren ( ), Lieke Martens (Barcelona), Vivianne Miedema (Arsenal), Liza van der Most (Ajax), Victoria Pelova (ADO Den Haag), Jill Roord (Bayern München), Shanice van de Sanden ( ), Sherida Spitse (Valerenga) en Sari van Veenendaal (Arsenal).



Reservelijst:

Cheyenne van den Goorbergh (FC Twente), Barbara Lorsheyd (ADO Den Haag), Aniek Nouwen ( ), Katja Snoeijs (PSV), Ashleigh Weerden (FC Twente), Jennifer Vreugdenhil ( ) en Siri Worm (Everton).