Wie zijn de winnaars en de verliezers van de terugkeer van Zidane bij Real Madrid?

De terugkeer van de Franse trainer is goed nieuws voor Sergio Ramos en enkele anderen, maar Gareth Bale zal bijvoorbeeld een stuk minder blij zijn.

Zinédine Zidane's sensationele terugkeer bij is overal het onderwerp van gesprek en iedereen heeft er een mening over, maar voor niemand is het zo belangrijk als voor de spelers zelf.

De Fransman heeft in zijn contract bedongen dat hij de volledige verantwoordelijkheid krijgt voor het aan- en verkoopbeleid, dus zal iedereen zich afvragen wat de Fransman van plan is.

Van Gareth Bale tot Marcelo en van Sergio Ramos tot Dani Ceballos. Goal zet op een rij voor welke spelers de terugkeer van Zidane een zegen of juist een vloek is.

Winnaars

Ramos, Marcelo, Marco Asensio, Karim Benzema en Luca Zidane horen allemaal bij de grote winnaars nu de trainer die de club driemaal de schonk, is teruggekeerd. Ook de onder Santiago Solari in de vergetelheid geraakte Isco mag weer hopen op een mooie toekomst bij Real.

Van captain Sergio Ramos is bekend dat hij faliekant tegen een aanstelling van José Mourinho was en de Spanjaard kon het altijd uitstekend vinden met Zidane, die Marcelo waarschijnlijk in ere zal herstellen op de linksbackpositie, al deed de jonge Reguilon het bepaald niet onverdienstelijk de afgelopen tijd.

Asensio en Benzema kregen in tegenstelling tot de Braziliaan wel speeltijd, maar laatstgenoemde zal zich nu nog meer gesteund voelen door zijn landgenoot, terwijl Asensio er alles aan zal doen om het doelpuntentotaal van Real op te vijzelen zonder de afgelopen zomer vertrokken Cristiano Ronaldo.

Als zoon van de trainer mag de jonge Luca Zidane mogelijk ook hopen op een wat prominentere rol, maar het meest interessant gaat zijn hoe de trainer om zal gaan met Isco, die in zijn tijd bij Real Madrid regelmatig tussen basis, bank en tribune laveert. Onder Zidane had hij zijn ups en downs, maar hij werd nooit zo openlijk buitengesloten als door Solari. Het kan dus maar zo dat de fans nu een compleet andere en opgeleefde aanvallende middenvelder gaan zien dankzij de trainerswissel.

Verliezers

Zoals altijd in de sport zijn er naast winnaars ook altijd verliezers en voor spelers als Bale, Ceballos en Marcos Llorente lijkt het nu al duidelijk dat zij onder Zidane in de laatste categorie gaan vallen.

Bale kende ook ups en downs tijdens de eerste periode van de Fransman als trainer, maar in de finale van de Champions League tegen liet hij zien waar hij toe in staat is. Onder Lopetegui en Solari, de opvolgers van Zidane, liet hij echter na om in de voetsporen van Ronaldo te treden en dat zorgde voor veel frustraties bij zowel club als speler.

De Welshman leefde openlijk in onmin met Solari en joeg ook zijn teamgenoten tegen zich in het harnas omdat hij na zes jaar in Spanje nog altijd de taal niet schijnt te spreken en nauwelijks contact heeft met de rest van de ploeg. Nu heeft hij nog wat tijd om tijdens dit seizoen Zidane te overtuigen, maar als dat niet lukt, kan hij in de zomer zomaar moeten vertrekken uit het Bernabéu.

Ceballos en Llorente speelden juist wel goed onder Solari. Vooral Llorente liet zien een kundige vervanger te zijn van Casemiro als verdedigende middenvelder. Ceballos speelde op diverse posities op het middenveld, maar het zou niemand verbazen als Zidane terugvalt op zijn trouwe adjudanten Toni Kroos en Luka Modric.

Natuurlijk is het afwachten hoe rigoreus Zidane te werk zal gaan en Ceballos en Llorente mogen hopen dat hun prestaties onder Solari hen wat krediet heeft gegeven bij de nieuwe manager, maar ze zullen net als alle andere spelers hard aan de bak moeten om aan de hoge standaards van de Fransman te kunnen voldoen. Het belooft in ieder geval vanaf dag 1 een interessant nieuw hoofdstuk het bizarre seizoen van Real Madrid te worden...