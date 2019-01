Wie zijn de topscorers in de vijf grootste competities?

De Europese topcompetities zijn weer onderweg en Goal houdt je op de hoogte van de topscorers in Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk.

Wekelijks turft de redactie van Goal mee bij alle topcompetities uit Europa. We doen natuurlijk verslag van de wedstrijden en tegelijkertijd bieden we een handig overzicht van alle topscorers. Ook houden we bij hoe de Nederlanders presteren. Krijgt Wout Weghorst bijvoorbeeld voet aan de grond in Duitsland en drukt Memphis Depay opnieuw zijn stempel op de Franse competitie? Kan Justin Kluivert uitgroeien tot een vaste waarde in de Serie A, schrijft Quincy Promes als enige Nederlander in Spanje een succesverhaal en hoe doen alle Nederlanders het in de Premier League?

Premier League

Harry Kane was vorig seizoen de enige die qua goals enigszins in de buurt kon blijven van Mohamed Salah, die namens Liverpool in zijn debuutseizoen alles aan flarden schoot. Sergio Agüero toonde ook maar weer eens aan nog altijd over een neusje voor de goal te beschikken, maar hij miste een groot deel van het seizoen door blessures. Nu dingt hij ook weer mee om de prijzen, al moet hij de kansen wel delen met Gabriel Jesus, die nu ook meer gewend is aan het niveau en de intensiteit van de wedstrijden. Ook Alvaro Morata wil meedoen. De Spanjaard heeft uitgesproken dit jaar meer dan twintig treffers te willen maken in dienst van Chelsea.

Na 21 speelronden zijn er inmiddels 5 spelers die dubbele cijfers noteren, zij het in de meeste gevallen nipt. Harry Kane (Tottenham) en Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal, foto) gaan voorop met veertien en titelverdediger Mohamed Salah staat ondertussen op dertien treffers. De Egyptische vleugelaan na een moeizame start ook weer helemaal los bij koploper Liverpool. Hij lijkt de vermoeidheid van het WK achter zich gelaten te hebben en gaat wederom een gooi doen naar de Gouden Schoen.

Dan moet hij wel af zien te rekenen met een groep sterke concurrenten. Eden Hazard (Chelsea) en Sergio Agüero (Manchester City) staan ook al op tien goals, terwijl Raheem Sterling (eveneens City), Callum Wilson (Bournemouth) en Richarlison (Everton) het met negen treffers ook naar behoren doen in de hoogste Engelse afdeling.

LaLiga

In Spanje keken we jarenlang uit naar de strijd tussen Cristiano Ronaldo en Lionel Messi, maar eerstgenoemde is vertrokken naar Italië. Daarmee raakt LaLiga één van de grootste kanonnen kwijt, al biedt het ook weer kansen aan andere spelers van Real Madrid. Messi kan nu meer tegenstand krijgen van Gareth Bale of jongeling Venicius Junior, terwijl Antoine Griezmann er bij Atlético Madrid met Thomas Lemar een uitstekende aangever erbij heeft. Datzelfde geldt echter voor Messi en Luis Suarez, die Malcom bij hun ploeg mochten verwelkomen.

Geen Cristiano meer, maar wel topfavoriet Lionel Messi. De Argentijn scoorde afgelopen weekend weer een belangrijke treffer voorr Barcelona en heeft met zijn seizoenstotaal van zestien goals voorlopig het alleenrecht in het Spaanse topscorersoverzicht. Ook zijn ploeggenoot Luis Suarez staat al op twaalf goals en daarmee hebben de twee samen meer gescoord dan de hele selectie van aartsrivaal Real Madrid.

Cristhian Stuani (Girona) kan nog enigszins in het spoor blijven met elf goals en Iago Aspas (Celta de Vigo) doet het met tien treffers ook prima. Achter hem volgt een ruime middenmoot met spelers met negen, acht en zeven treffers. De meest in het oog springende namen zijn Antoine Griezmann (Atlético Madrid, 8), Ousmane Dembélé (Barcelona, 7) en Karim Benzema (Real Madrid, 7).

Bundesliga

De topscorerstitel was in Duitsland vorig seizoen een eenvoudige prooi voor Robert Lewandowski. De Poolse spits van kampioen Bayern München was in de laatste speelronde enorm boos dat hij werd gewisseld voor hij zijn dertigste treffer kon aantekenen. Zijn naaste concurrenten kwamen slechts tot de helft van dat aantal. 's Zomers dreigde de superspits met een vertrek, maar hij bedacht zich en is ook nu weer de grote favoriet voor de gouden schoen, al zullen spelers als Timo Werner en Kai Havertz hem de loef af willen steken. Ook 'onze' Wout Weghorst zal zijn goals gaan maken, al is het afwachten hoe snel hij aan zijn nieuwe omgeving went.

Na zeventien speelronden is het ongemeen spannend in Duitsland. Acht spelers scoorden al negen keer of vaker en vooral de gehuurde spitsen doen het goed. Topscorer Paco Alcácer (foto) maakte er al twaalf bij Borussia Dortmund en zijn club maakte in november al bekend dat de optie tot koop wordt gelicht. Datzelfde zal Luka Jovic mogelijk ook hopen. De van Benfica geleende aanvaller legde er eveneens twaalf in het mandje bij Eintracht Frankfurt.

Daarmee doet hij het nog net iets beter dan zijn ploeggenoot Sebastien Haller, die we in Nederland nog kennen als oud-spits van FC Utrecht. Tegenwoordig verdient hij zijn brood bij Eintracht, waar hij al negen keer doel trof. Titelverdediger Robert Lewandowski is ook aangehaakt nu Bayern op stoom begint te komen. De Poolse superspits staat op tien en Marco Reus (Borussia Dortmund) en Timo Werner (RB Leipzig) doen ook bovenin mee met elf treffers. Wout Weghorst staat met zes goals in de subtop.

Serie A

Cristiano Ronaldo is de grote favoriet voor de topscorerstitel, maar de spits van honderd miljoen krijgt geduchte concurrentie van spelers als Mauro Icardi, Edin Dzeko en Gonzalo Higuain. De Serie A brengt al jaren doelpuntenmakers pur sang voort en een blik op de selecties maakt direct duidelijk dat het dit jaar niet anders is, al liegen de defensies er ook niet om.

Het heeft even geduurd, maar Cristiano Ronaldo (foto) heeft zich zoals verwacht aan het front gemeld. De grote vedette van Juventus is na een stroeve start op stoom gekomen en leidt de topscorerslijst met veertien treffers. De nummer twee is verrassender te noemen. Genoa-aanwinst Krzysztof Piatek heeft er na een bliksemstart dertien op zijn naam staan. In oktober en november viel hij een beetje stil, maar inmiddels is de doelgerichte Pool weer aan het doen waar hij goed in blijkt: scoren.

Het podium wordt vervolgens gecompleteerd door oude vos Fabio Quagliarella. De spits van Sampdoria schoot in december vanuit alle hoeken en standen raak en heeft dit seizoen twaalf goals genoteerd. Achter hem valt er een klein gat richting Duván Zapata (Atalanta), Ciro Immobile (Lazio) en Arkadiusz Milik (Napoli). Zij hebben ieder tien treffers en blijven daarmee Mauro Icardi (Inter, negen goals) nipt voor.

Ligue 1

Van de top 8 van vorig seizoen heeft niemand een transfer gemaakt, dus lijken winnaar Edinson Cavani (28), Florian Thauvin (22), Neymar (19), Memphis Depay (19), Nabil Fekir (18), Falcao (18), Mariano Diaz (18) en Mario Balotelli (18) dit jaar opnieuw uit te gaan maken wie zich tot topscorer mag kronen, al kunnen Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) en de piepjonge Willem Goebbels (AS Monaco) met hun weergaloze talent mogelijk ook een gooi doen naar de eretitel.

De Ligue 1 lag even op zijn gat door de stakingen van de Gele Hesjes, maar inmiddels kunnen Kylian Mbappé, Neymar en Co weer iets aan hun moyennes doen. Maar weinig spitsen zitten op dit moment echter op dezelfde hoeveelheid wedstrijden, dus het is lastig vergelijken. In ieder geval is de prestatie van Mbappé indrukwekkend te noemen. Hij heeft de meeste goals (13 stuks) terwijl hij minder minuten kreeg dan zijn concurrenten.

Nicolas Pepe blijft hem namens Lille het beste bij met twaalf goals en de verrassende Emiliano Sala van Nantes doet het met eveneens twaalf treffers ook boven verwachting goed. Neymar (PSG, 11) en Edinson Cavani (ook PSG, 10) doen wat van hun wordt verwacht en hetzelfde geldt voor Florian Thauvin, die bij het zo stroef draaiende Olympique Marseille toch al twaalf keer het net vond.

*Laatste update op 7 januari 2019