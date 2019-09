Wie zijn de topscorers in de Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A en Ligue 1?

De Europese topcompetities zijn weer begonnen en Goal presenteert je de topscorers in Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk.

Wekelijks turft de redactie van Goal mee bij alle topcompetities uit Europa. We doen natuurlijk verslag van de wedstrijden en tegelijkertijd bieden we een handig overzicht van alle topscorers. Ook houden we bij hoe de Nederlanders presteren. Krijgt Bas Dost bijvoorbeeld voet aan de grond in Duitsland en drukt Memphis Depay opnieuw zijn stempel op de Franse competitie? Kan Justin Kluivert uitgroeien tot een vaste waarde in de , schrijft Frenkie de Jong een succesverhaal bij en hoe doen alle Nederlanders het in de Premier League?

Premier League

De strijd om de Engelse Golden Boot was vorig seizoen tot de laatste minuut spannend en een drietal eindigde uiteindelijk op de eerste plaats. -aanvaller Mohamed Salah werd na 2017/18 opnieuw topscorer, maar ditmaal moest hij de eer delen met ploeggenoot Sadio Mané en -aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang.

Vorig seizoen eindigde Sergio Agüero op de vierde plaats in het topscorersoverzicht en hij lijkt gebrand op revanche. Na vier duels staat de spits van al op zes treffers, terwijl ploeggenoot Raheem Sterling en Teemu Pukki (Norwich City) er vijf hebben. -aanvaller Tammy Abraham en -targetman Ashley Barnes volgen met vier goals.

LaLiga

Lionel Messi had als grote ster van Barcelona vorig seizoen met 36 goals het alleenrecht in het Spaanse topscorersoverzicht. Ploeggenoot Luis Suarez besloot het seizoen ook met 21 goals, waarmee hij op gelijke hoogte eindigde met -aanvaller Karim Benzema.

Na drie speelronden kent de Spaanse competitie twee verrassende koplopers: Loren Morón ( , foto) en Gerard Moreno ( ). Van de grote namen doet Gareth Bale het met twee treffers vooralsnog het best. Ook Karim Benzema en Antoine Griezmann hebben twee goals. Frenkie de Jong scoorde net als zijn geblesseerde ploegmaat Lionel Messi nog niet.

De topscorerstitel was in Duitsland in 2017/18 een eenvoudige prooi voor Robert Lewandowski (foto) en ook vorig seizoen was de Poolse doelpuntenmachine van de beste. Wout Weghorst bewees in zijn debuutseizoen met zeventien treffers uitstekend uit de voeten te kunnen in de Bundesliga.

Robert Lewandowski maakte aan het begin van het seizoen bekend zijn contract te verlengen en daar kunnen de fans van Bayern München blij mee zijn. De Poolse goalgetter staat na drie wedstrijden alweer op zes goals. Timo Werner volgt met vijf treffers en Paco Alcacer heeft er vier, terwijl Bas Dost in zijn debuutwedstrijd voor direct doel trof. Wout Weghorst staat op twee goals in drie duels.

Serie A

Cristiano Ronaldo was vooraf de grote favoriet voor de topscorerstitel, maar kwam door blessures en tactische keuzes van zijn coach niet verder dan 21 goals. Duvan Zapata en Krzysztof Piatek presteerden iets beter, terwijl oude vos Fabio Quagliarella er liefst 26 maakte en zich kroonde tot Capocannoniere van de Serie a.

Met een hattrick tegen schoot -spits Domenico Berardi zich naar de top van het Italiaanse topscorersklassement. Daarmee staat hij na twee speelrondes als enige op drie treffers. Ciro Immobile, Romelu Lukaku en Duvan Zapata presteren met twee goals ook naar verwachting.

De Ligue 1 was vorig seizoen het domein van en dat was vooral te danken aan Kylian Mbappé. Hij maakte 33 competitietreffers in slechts 29 wedstrijden en niemand kon hem daarmee van de topscorerstitel afhouden. Nummer 2 Nicolas Pépé verdiende met zijn 22 goals een toptransfer naar Arsenal.

Lees beneden verder

Na vier speelronden in de Ligue 1 zijn er twee topschutters: Victor Osimhen ( ) en Memphis Depay ( , foto). De Nederlander scoorde dit weekend echter niet en ziet een grote groep met onder meer Islam Slimani, Moussa Dembélé en Eric Maxim Choupo-Moting naderen.

*Laatste update op 2 september 2019