Wie zijn de strafschopnemers in de Premier League in het seizoen 2019/20?

Wie nemen komend seizoen de strafschoppen in de Premier League. Goal zocht het uit en stelde het volgende overzicht samen.

Het Premier League-seizoen staat op het punt om te beginnen en dus barst ook de strijd om de topscorerstitel weer los. In die strijd spelen strafschoppen traditiegetrouw een belangrijke rol.

Dus wie nemen de strafschoppen bij de twintig ploegen op het hoogste Engelse niveau. Goal zet het op een rij.

Wie zijn de strafschopnemers in de Premier League dit seizoen?

De strafschopnemers van dit jaar zullen grotendeels dezelfde zijn als die van vorig seizoen, met uitzondering van de drie gepromoveerde clubs: Aston Villa, Norwich City en Sheffield United.

Pierre-Emerick Aubameyang en Alexandre Lacazette lijken de twee aangeven personen om zich te ontfermen over de te nemen strafschoppen bij .

Hoewel James Milner de eerste man die op papier staat om de strafschoppen te nemen bij , nadat hij gedurende het seizoen 2018/19 al zijn drie genomen pogingen benutte, zou hij dit seizoen een kleinere rol kunnen spelen aangezien hij de laatste fase van zijn carrière nadert. Mohamed Salah (drie vorig seizoen ook drie strafschoppen benutte) is een voor de hand liggende keuze als back-up, of als een alternatieve eerste keus in plaats van Milner. Sadio Mané en Roberto Firmino zijn ook kandidaten bij the Reds.

krijgt te maken met de grootste verandering. Hun eerste keus Eden Hazard is deze zomer naar vertrokken, wat betekent dat tweede keus Jorginho zijn plaats zou kunnen innemen. Frank Lampard moet nog beslissen wie zijn nieuwe tweede keus wordt, waar Willian de grootste kandidaat lijkt te zijn, maar Christian Pulisic zou ook een optie zijn. Tammy Abraham, die vorig seizoen de aangeven man was op huurbasis bij Aston Villa, is een vierde optie.

Aanvoerder Jack Grealish lijkt Abraham op te gaan volgen bij Aston Villa, waar Jonathan Kodjia de tweede keus wordt.

Norwich City kende vorig seizoen problemen vanaf de strafschopstip en veranderde regelmatig van nemer, maar Mario Vrancic lijkt voor dit seizoen de aangewezen man te zijn.

Sébastien Haller lijkt na Mark Noble de tweede keus te worden bij . De Fransman benutte 23 van zijn 24 genomen strafschoppen in zijn twee seizoenen in de met .

Luka Milivojevic is dit seizoen weer de aangewezen man bij . De middenvelder was vorig seizoen bij tien van de elf pogingen vanaf elf meter trefzeker voor the Eagles.