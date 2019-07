Wie zijn de bestbetaalde zaakwaarnemers ter wereld?

Het is uiterst lucratief om de belangen van spelers als Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic of Gareth Bale te behartigen, zo kan deze groep bevestigen.

Nu de transfermarkt op volle toeren draait, zien we de namen van zaakwaarnemers vaker dan ooit terug in de nieuwsoverzichten.

Zij zijn de drijvende krachten achter de grootste transfers, want zij zijn er op uit de beste deals voor hun cliënten te realiseren en schuwen het daarbij niet om de media op te zoeken, terwijl ze even daarna weer om tafel zitten met gerenommeerde clubs.

Zo zijn er duizenden zaakwaarnemers over de hele wereld, maar slechts van enkelen is hun naam bij alle voetballiefhebbers bekend. Zij zijn degenen die de belangen van de beste spelers behartigen en daar zelf ook flink aan verdienen.

Dankzij hun status kunnen ze commissies eisen van exhortitant hoge transfersommen en dat is uiterst lucratief, zo bewijst dit bekende vijftal.

Jose Otin

Deze bekende zaakwaarnemer van Bahia Internacional Agency woont in Madrid en heeft diverse grote Spaanse spelers onder zijn hoede, zoals bijvoorbeeld -doelman Kepa, Dani Ceballos, die door wordt gehuurd van , en 's Javi Martinez.

Het bureau heeft in totaal meer dan honderd spelers in de portefeuille en Otin is verantwoordelijk voor contracten met een totaalwaarde van 269 miljoen euro, zo becijferde Forbes in 2018.

Als een grote ster van Spanje naar Engeland gaat, is Otin vrijwel altijd de man die aan de touwtjes trekt.

Volker Struth

Net zoals Otin komt ook Struth niet vaak in de media, maar dat betekent niet dat hij geen portfolio vol sterspelers heeft. De ervaren zaakwaarnemer richt zich vooral op de Duitse markt en heeft diverse grote namen onder zijn hoede.

Onder zijn cliëntele zijn onder meer Toni Kroos (Real Madrid) en Marco Reus ( ). Hij heeft minder spelers onder zijn hoede dan Otin, maar de contracten die hij behartigt, hebben wel een hogere totaalwaarde: 413 miljoen euro.

Mino Raiola

Een van de bekendste zaakwaarnemers ter wereld is toch wel Mino Raiola. Hij zou verantwoordelijk zijn voor 560 miljoen euro aan contracten.

De Nederlandse Italiaan is dol op de media en gaat over lijken als het nodig is om zijn cliënten te helpen. Hij was het brein achter de transfer van Paul Pogba naar en zorgt er voor dat hij in de spotlights blijft.

Deze zomer hielp hij Matthijs de Ligt van naar en vermoedelijk volgt spoedig een deal voor Romelu Lukaku, die naar kan verkassen. Vermoedelijk regelt hij ook voor Zlatan Ibrahimovic een mooie vervolgstap van zijn carrière als hij zijn schoenen bij aan de wilgen hangt.

Jonathan Barnett

Nog iemand die deze zomer overuren draait is Jonathan Barnett, die geregeld op de voorgrond treedt als zaakwaarnemer van Gareth Bale. De Welshman is zijn bekendste cliënt en hij staat volop in de belangstelling nu Real Madrid van hem af wil.

Toch draait het niet alleen om Bale bij Barnett. Hij is ook de steun en toeverlaat van spelers als Joe Hart en Luke Shaw, terwijl de door hem en David Manasseh opgerichte Stellar Group in totaal zo'n vijfhonderd cliënten op de lijst heeft staan.

Barnett heeft zelf zijn handtekening gezet onder contracten met een totaalwaarde van 708 miljoen euro, aldus Forbes in 2018.

Jorge Mendes

Een van de belangrijkste mensen in de industrie is Jorge Mendes. Hij is het mastermind achter Gestifute football agency, wat hij oprichtte nadat hij in het verleden DJ was.

In de zakenwereld bleek hij zich als een vis in het water te voelen. Hij opereerde als brug tussen Zuid-Amerika en Europa, waarbij hij de grootste talenten uit Argentinië en Brazilië naar zijn vaderland Portugal bracht.

Daar groeiden spelers als James Rodriguez, Angel Di Maria en Diego Costa uit tot voetballers van wereldklasse. Ook Portugese spelers kunnen uiteraard bij Mendes aankloppen. 's deal met Bernardo Silva werd bijvoorbeeld ook door Mendes geïnitieerd.

De ster van zijn spelersstal luistert echter naar de naam Cristiano Ronaldo. Mendes begeleidt hem al zijn hele carrière en hielp hem in 2018 ook met zijn spraakmakende transfer naar Juventus.

Momenteel treedt de zaakwaarnemer op als transferadviseur van , dat vorig seizoen mede dankzij zijn ingevingen een uitstekend seizoen doormaakte in de Premier League.

Van Mendes, die ook José Mourinho vertegenwoordigt, wordt aangenomen dat hij tot nu toe contracten voor bijna 900 miljoen euro heeft laten passeren op zijn bureau.