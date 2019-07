Wie zijn de best verdienende voetballers in 2019?

Nu de transfer van Gareth Bale naar Jiangsu Suning is afgeblazen, welke spelers halen de top tien van grootverdieners ter wereld?

Gareth Bale leek de best verdienende speler ter wereld te worden nadat hem een weeksalaris van 1,2 miljoen euro per week wachtte bij Jiangsu Suning.

Zonder bonussen, sponsorovereenkomsten en dergelijke, zou Bale bovenaan de lijst staan met beste verdienende voetballers, maar de deal ging niet door.

Met een aantal spraakmakende transfers in heel Europa dit jaar, is de lijst desalniettemin flink opgeschud, waarbij enkele vertrouwde gezichten uit de top 10 zijn gevallen.

Waarbij het de verwachting is dat de lonen elk jaar omhoog zullen schieten, kan de lijst er in de nabije toekomst totaal anders uitzien.

Goal zet de best verdiendende spelers in het voetbal op een rij, op basis van het jaarsalaris.

10. Matthijs de Ligt & Frenkie de Jong - €16 miljoen

Na hun spraakmakende transfers deze zomer, zouden de Nederlandse internationals Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong naar verluidt hetzelfde basisloon verdienen bij respectievelijk en .

Deze cijfers zullen worden opgeblazen door verschillende bonussen. De Ligt zou in het bijzonder zijn loon kunnen verhogen met aanzienlijke bonussen, mocht hij prestatiedoelen behalen nadat hij zijn ambitie had vervuld om in Italië te gaan spelen.

De twee oud-spelers van zijn in de top 10 Bale gepasseerd en evenals zijn nieuwe teamgenoot bij Eden Hazard en Barcelona's Philippe Coutinho.

9. Luis Suárez - €16.7 miljoen

Suárez wordt dit jaar 33 en er komt misschien een einde van zijn tijd op het allerhoogste niveau, maar hij heeft genoeg geld opzij kunnen zetten voor zijn uiteindelijke pensioen.

Het seizoen 2018/19 was zijn slechtste in clubverband sinds zijn eerste periode bij . Toch zijn zijn cijfers nog meer dan behoorlijk. Hij was 25 keer trefzeker in 49 wedstrijden voor Barcelona.

Suárez nadert de grens van tweehonderd doelpunten in alle competities voor de Catalanen en weinigen zullen het ermee oneens zijn dat de club terecht financieel flink heeft geïnvesteerd om hem deel uit te laten maken van het meubilair in Camp Nou.

8. Antoine Griezmann - €17 miljoen

Hoewel de transfer van Antoine Griezmann van naar Barcelona waarschijnlijk nog juridisch onderzocht zal worden, staat de loonstijging die de Franse international met de transfer heeft verdiend niet ter discussie.

Er is gesuggereerd dat de transfer niet zo slim was als het eerst leek vanuit Barça's perspectief. Zijn aantal van vijftien doelpunten in LaLiga werd vorig seizoen overtroffen door zeven spelers en aangezien hij dit seizoen 29 wordt, nadert hij het einde van zijn piekjaren.

Maar een aanval bestaande uit Messi, Suárez en Griezmann - plus Neymar? Ernesto Valverde heeft besloten dat hij het risico waard is.

7. Kylian Mbappé - €17.5 miljoen

Kylian Mbappé is op De Ligt na de jongste speler in deze lijst en wordt dit seizoen 21 jaar. Terwijl Paris Saint-Germain wanhopig probeert hem te behouden en waarbij de helft van de Europese topclubs hem wil vastleggen, zou het verrassend zijn als hij over twee jaar nog steeds maar op plaats zeven staat.

Hij is zeker een van de erfgenamen om Lionel Messi en Cristano Ronaldo op te volgen als Ballon d'Or-winnaar. De opmerkelijke statistieken van Mbappé bewijzen dat hij elke cent van zin forse loon waard is. Hij was vorig seizoen 37 keer trefzeker en gaf 17 assists in alle competities.

Of het Franse voetbal hem nog veel langer zal bevredigen valt nog te bezien.

6. Ezequiel Lavezzi - €23.1 miljoen

De eerste verrassende naam op de lijst. De voormalige vleugelaanvaller van SSC en Paris Saint-Germain pakte de jackpot toen hij in 2016 overstapte naar de Chinese Super League en Hebei China Fortune.

Op de deal de moeite waard is geweest, staat ter discussie. Hoewel hij twintig keer scoorde in het seizoen 2017, scoorde hij helemaal niet in zijn eerste jaar en heeft hij de club uit Langfan, ten zuiden van Beijing aan de oostkust van China, geen prijzen opgeleverd.

De interlandcarrière van Lazezzi kwam ook ten einde bij zijn verhuizing naar China. Maar nadat hij sinds zijn transfer meer dan 66 miljoen euro aan basisloon heeft verdiend, kan hij vermoedelijk de hoogtepunt van zijn 51 interlands voor Argentijn bekijken op een behoorlijk grote tv.

5. Andrès Iniesta - €27 miljoen

Andrès Iniesta, nog een voormalige internationale ster die ontzettend veel verdiend in Azië. Hij werd de best betaalde speler van Japan toen hij zich vorig jaar zomer aansloot bij Vissel Kobe.

Samen met voormalige Barcelona-teamgenoten David Villa en Sergi Samper, evenals de Duitser Lukas Podolski, hebben de veteranen zich op het veld niet bewezen als de beste aanwinsten.

Desondanks lijken ze zich te vermaken in Japan. Na een van de meest succesvolle carrières die je je kunt voorstellen in het voetbal, kan het de 35-jarige Iniesta worden vergeven dat hij aan het einde van zijn carrière nog even flink casht.

4. Alexis Sánchez - €28.8 miljoen

Als er vraagtekens worden gezet of spelers hun loon terecht verdienden, is er weinig discussie rondom Alexis Sánchez. Qua prestaties in verhouding met zijn loon, is hij misschien wel de slechtste voetballer aller tijden.

Nadat hij tijdens de transferperiode van januari 2018 had afgewezen, werd Sánchez een flink blok aan het been van .

Op dertigjarige leeftijd heeft hij nog de tijd om zijn vorm te herontdekken op Old Trafford. Met 5 doelpunten in zijn eerste 45 wedstrijden is de lat niet bijzonder hoog.

3. Cristiano Ronaldo - €31 miljoen

En dan nu de megasterren. Cristiano Ronaldo nam genoegen met een loonsverlaging toen hij in 2018 Real Madrid verruilde voor Juventus, maar zijn portemonnee heeft niet spectaculair geleden.

Hij werd aangetrokken om Juve Europees succes te bezorgen, maar de uitschakeling in de kwartfinale van de was een enorme teleurstelling. Ronaldo scoort nog steeds met beide benen, dus misschien nu De Ligt hem vergezelt in de achterhoede, kan dit eindelijk hun jaar worden.

In totaal maakte Ronaldo 28 doelpunten in alle competities tijdens het seizoen 2018/19. Dat was zijn laagste totaal in een decennium, sinds de 26 die hij er maakte in zijn laatste jaar bij Manchester United.

2. Neymar - €36.8 miljoen

Neymar is op dit moment misschien niet de gelukkigste speler ter wereld, maar hij is zeker een van de rijkste. Paris Saint-Germain maakte van hem het juweel in hun kroon in de zoektocht naar een nieuwe voetbaldynastie aan de top van Europa.

Ze zijn daar niet in de buurt gekomen, maar hun sterspeler heeft het meer dan waargemaakt. DE 51 doelpunten en 29 assists in twee seizoenen hebben de uitgageven gerechtvaardigd, hoewel het nog steeds is een grote smet is dat er in de Champions League niet werd gepresteerd.

wil Neymar liever niet verliezen. Het zou een aanzienlijk gezichtsverlies betekenen en ervoor zorgen dat ze een van hun beste spelers moeten vervangen. Het zou er echter wel voor zorgen dat er ruimte vrijkomt in het loonbudget.

1. Lionel Messi - €40 miljoen

Lionel Messi werd 32 aan het einde van het seizoen 2018/19. Vlak daarvoor bereikte hij het aantal van 51 doelpunten en 22 assists in 50 wedstrijden voor Barcelona.

Hij nadert misschien de herfst van zijn carrière, maar hij vertoont weinig tekenen van een afnemende honger naar succes en er gaan geruchten dat Barça een nieuwcontract aanbod samenstelt om hem tot zijn pensionering bij de club te houden. Zijn loon zou dan nog verder kunnen stijgen.

Is hij de beste speler ooit? Misschien. Is hij de best betaalde ooit? Zeker. Voor nu tenmiste.