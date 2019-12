Wie wint de Ballon d'Or in 2020? Favorieten en outsiders

Van de vaste namen tot minder voor de hand liggende opties: Goal somt de spelers die in aanmerking komen voor de titel beste voetballer ter wereld.

Lionel Messi greep in december 2019 zijn zesde Ballon d'Or en daarmee kan het vizier definitief op 2020, waarin ook spelers als Cristiano Ronaldo, Virgil van Dijk en Kylian Mbappé willen uitblinken.

-aanvaller Messi werd de eerste speler die de Gouden Bal zes keer won nadat hij zijn club naar de landstitel schoot, topscorer van Europa en van de werd.

Van Dijk werd tweede nadat hij het miljardenbal won met , terwijjl Ronaldo Van Dijk's teamgenoten Sadio Mané en Mohamed Salah nipt voor bleef in de jaarlijkse verkiezing van France Football.

Het Franse voetbalmagazine maakt een voorselectie van dertig uitblinkers en laat vervolgens journalisten, bondscoaches en aanvoerders stemmen over de winnaar.

Dus wie kunnen we al opschrijven voor de topplekken van 2020? Goal doet een voorspelling:

Favorieten voor de Ballon d'Or 2020

Lionel Messi toonde zijn zesde Ballon d'Or afgelopen weekend aan het publiek en scoorde prompt een hattrick tegen Mallorca (5-2).

Pep Guardiola zei ooit dat de favoriet voor de Champions League altijd de ploeg van Lionel Messi is en hetzelfde geldt ongeveer voor de Ballon d'Or. Hij is altijd een kanshebber zolang hij voetbalt.

Barcelona is nog steeds zwaar afhankelijk van hem voor LaLiga en de Champions League, terwijl zijn land in Argentinië ook gedeeld gastheer is van de Copa América.

Als hij dan eindelijk een beker met zijn land pakt en het goed doet bij zijn club, wordt het voor alle concurrenten moeilijk om de Argentijnse aanvaller van nummer 7 af te houden.

Cristiano Ronaldo is er in zijn carrière wel vijf keer in geslaagd om de prijs op te eisen en met zijn populariteit bij journalisten en collega-voetballers lijkt hij ook een topkandidaat te zijn voor 2020, al heeft hij zijn grootste vorm nog niet te pakken.

Hij moet zijn eeuwige rivaal nu voorrang verlenen als het aankomt op het aantal Ballons d'Or, dus daar zal de veelwinnaar ongetwijfeld extra motivatie uit halen om te excelleren met en de Portugese nationale ploeg.

In 2019 ging het vooral tussen Messi en Virgil van Dijk, die zijn status van 's werelds beste verdediger nu bevestigt in een nieuw seizoen vol hoogtepunten met Liverpool.

Jürgen Klopp's ploeg ligt op koers voor de titel in de Premier League en behoort ook in de Champions League weer tot de topfavorieten. En dat geldt natuurlijk ook voor het WK voor Clubs, de en de ...

Voeg daaraan toe dat Nederland met een ijzersterke selectie afreist naar het EK en je beseft dat Van Dijk ook in 2020 weer een goede kans maakt om de belangrijkste individuele award op te eisen.

Outsiders voor de Ballon d'Or 2020

Liverpool leverde vier spelers voor de top 10 van 2019 en de geweldige resultaten van seizoen 2019/20 betekenen dat zij opnieuw kans zullen maken op een uitverkiezing.

Mohamed Salah en Sadio Mané blinken nog steeds wekelijks uit, terwijl zij bonuspunten kunnen scoren met de Africa Cup of Nations. Riyad Mahrez' topnotering van dit jaar geeft maar aan hoe belangrijk ook dat toernooi is.

-sterren Neymar en Kylian Mbappé zullen vermoedelijk de met overmacht winnen en de Parijzenaars zijn ook allerminst kansloos in de Champions League. Als de twee fit blijven, maakt de eindelijk uitgebalanceerde selectie een goede kans.

Mbappé's goodwill bij collega's en journalisten zorgen ervoor dat hij veel stemmen zal bemachtigen, terwijl hij met Frankrijk tot de favorieten wordt gerekend voor het EK van 2020.

Neymar is op zijn beurt van plan om de Copa América te winnen met Brazilië hetgeen hem ook punten op kan leveren. Tegelijkertijd kan het hun kansen ook verpesten als hun land de favorietenrol niet waar kan maken.

Eden Hazard besloot afgelopen zomer om te verruilen voor , waar hij nog meer in de schijnwerpers staat. De Belg kan met een goed EK en een landstitel of CL-winst met Real ook meedingen om een verrassende topnotering.

Zijn roemruchte nieuwe club heeft hem dan ook binnengehaald als potentiële Ballon d'Or-winnaar, maar voorlopig levert hij nog niet in het Bernabéu, waar hij veelal moest toekijken met kleine blessures.

Mogelijke uitschieters voor de Ballon d'Or

's Robert Lewandowski begon dit seizoen met een recordaantal goals in de . Hij heeft echter het nadeel dat Bayern jaar in jaar uit wordt gezien als topfavoriet, hetgeen een eventueel kampioenschap minder indrukwekkend maakt.

Sterker nog: als de ploeg géén kampioen wordt, is het seizoen mislukt. Lewandowski kan echter proberen om Gerd Muller's record van veertig competitietreffers te verbreken, waardoor hij wel een kansje maakt.

Ook zal hij dan een uitzonderlijke prestatie moeten leveren met Polen, want bijna alle continenten houden een eindtoernooi, dus kan de concurrentie veel bonuspunten scoren ten opzichte van de Bayern-spits.

Raheem Sterling heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld bij , maar zijn ploeg lijkt niet bij machte om wederom een gooi te doen naar de landstitel in de Premier League.

Een geweldig EK met Engeland zou hem natuurlijk wel weer bij de favorieten plaatsen, terwijl ook de Champions League nog een uitweg lijkt voor hem en zijn ploeggenoten Kevin De Bruyne en Bernardo Silva.

Liverpool-doelman Alisson eindigde dit jaar met minder dan tien procent van de stemmen die Messi bemachtigde en de laatste keeper die de prijs won was Lev Yashin in 1963.

Als er in 2020 dan eindelijk weer een sluitpost op het hoogste podium staat, lijkt de Braziliaan de voornaamste kandidaat, of Marc André Ter Stegen moet uitblinken bij Barcelona en de Duitse nationale ploeg.

De jonge Portugees Joao Felix zal ook hoopvol zijn dat hij een rol van betekenis kan spelen met nu hij in 2019 beslag legde op de Golden Boy Award. Luis Suarez en Antoine Griezmann hopen te profiteren van hun samenspel met Messi.

Jamie Vardy is dit seizoen ook uitstekend bezig bij en een onwaarschijnlijke landstitel en de topscorersprijs kunnen hem een plekje in de top 30 opleveren, maar zijn afzwaaien bij de Engelse nationale ploeg betekent dat hij ontbreekt op het EK.

Jonge topspelers als Jadon Sancho, Frenkie de Jong en Trent Alexander-Arnold mogen ook hopen op een mooie notering. Zij kennen allen een rooskleurige toekomst, maar er moet wel iets geks gebeuren als ze in 2020 al met de Ballon d'Or aan de haal gaan.