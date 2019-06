"Wie weet wat de transferperiode mij voor kansen biedt bij Ajax"

Perr Schuurs verruilde Fortuna Sittard een jaar geleden voor Ajax.

De negentienjarige verdediger stond in het eerste seizoen in Amsterdam gelijk met de kampioensschaal in zijn handen, al bleef zijn bijdrage beperkt tot een invalbeurt van negen minuten in de hoofdmacht. Met drie optredens was zijn bijdrage in de TOTO wat groter. Schuurs, met een verbintenis tot medio 2022 bij , speelde zijn wedstrijden voornamelijk in de , als verdedigende kracht van Jong Ajax. Volgend seizoen hoopt het talent op meer.

De Limburger kijkt op de officiële website van zijn club terug op de eerste twaalf maanden in de hoofdstad. "Het was allemaal erg wennen. Zo ook de nieuwe pikorde. Bij Fortuna ging ik als een trein. Het ging allemaal zo lekker, dat ik al jong doorbrak en in het eerste ging spelen. Ik voetbalde me naar een uitstekende positie en werd aanvoerder. Toen ik in 2018 naar Ajax kwam, waren de kaarten anders geschud. Ik moest gewoon achteraan aansluiten. Dat was wennen en niet altijd makkelijk, maar ook heel logisch, dat snap ik zelf ook wel."



"Ik ben blij dat ik veel wedstrijden heb gespeeld voor Jong Ajax en dagelijks kon meetrainen met het eerste elftal", gaat Schuurs verder met zijn relaas. "Ik ben dit seizoen ook met -wedstrijden mee geweest en zat op de bank toen we tegen speelden. Dat schept een band. Ik lig goed in de groep en heb met iedereen goed contact. Dat maakt het ook wel makkelijker om mezelf te zijn en ontspannen te voetballen."



"Het draagt allemaal bij aan mijn groei en ontwikkeling naar een basisplaats. Want dat is natuurlijk het doel voor volgend seizoen. Hoe de kaarten dan geschud zijn? Ik hoop in mijn voordeel. En wie weet wat er allemaal gebeurt in de transferperiode en wat voor kansen mij dat biedt", aldus Schuurs, die daarmee doelt op het naderende vertrek van aanvoerder Matthijs de Ligt. De Oranje-international is meermaals gelinkt aan onder meer Paris Saint-Germain en , maar heeft nog geen beslissing genomen aangaande zijn toekomst op clubniveau.