"Wie niet zag dat hier een latere wereldspeler rondloopt, zwijg"

Ajax heeft dinsdagavond een historische prestatie geleverd, zo concluderen de kranten eensgezind.

De ploeg van Erik ten Hag elimineerde Real Madrid in de Champions League, door met 1-4 te winnen in het Santiago Bernabéu. De Nederlandse pers is het erover eens dat Real Madrid voor eigen publiek werd gedeclasseerd door een fris en gretig Ajax, met enkele absolute uitblinkers.

"Het mirakel van Madrid", kopt De Telegraaf , om eraan toe te voegen dat Ajax 'weer met hoofdletters op de voetbalwereldkaart' staat na het elimineren van de winnaar van de laatste drie edities van de Champions League. In een aparte analyse stelt de krant dat Ajax 'alle lof' verdient. "Het hooghouden van Mühren in 1973 en de masterclass van Kluivert en Litmanen in 1995 staan sinds 5 maart 2019 in de schaduw van de grootste sensatie ooit in de Champions League."



De 'geniale Dusan Tadic en strateeg Frenkie de Jong' worden uitgelicht. Laatstgenoemde vertrekt in de zomer naar Barcelona en veel supporters van Ajax vrezen ook voor het vertrek van andere bepalende krachten. "Het nieuwe beleid bij Ajax betaalt zich sportief en financieel uit, maar gaat ongetwijfeld ook wat kosten. Na zo’n vertoning als in Madrid zullen de kapitaalkrachtigen in Europa Ajax massaal willen leegroven komende zomer. Vooralsnog een zorg voor later."



Het Algemeen Dagblad bestempelt het optreden van Ajax met een kwinkslag als 'koninklijk'. "Een prestatie van wereldformaat. Eén voor de eeuwigheid", vindt men. "Alsof de kijker vijfentwintig jaar terug in de tijd werd geslingerd. Een tijd waarin Ajax de baas van Europa was en niet Real Madrid." De bravoure waarmee Ajax speelde, wordt bewierookt. "Zag David Neres zijn tegenstander Dani Carvajal uitspelen op de achterlijn alsof hij op een pleintje in Sao Paulo speelde."



"Pffff", is de veelzeggende reactie van De Volkskrant na de 'hallucinerend mooie avond'. Real Madrid werd overrompeld door het 'totaalvoetbal 3.0' van Ajax, concludeert het dagblad. "Als de voetbalhemel bestaat, was Real Madrid - Ajax een toneelstuk op de zondagmiddag. Enerverend. Meeslepend. Ongelooflijk. Humoristisch soms zelfs, om de speelsheid van die jongens van Ajax met hun trucs."



Dusan Tadic, die twee doelpunten voorbereidde en ook zelf scoorde, wordt steevast tot de grote sterren van de avond gerekend. Maar ook Frenkie de Jong krijgt de complimenten. "Kijk die Frenkie, wegdraaiend van Modric, passerend, tiktak, met links en rechts, bliksemsnel. Beter dan de wereldvoetballer van het jaar dinsdag. Onwaarschijnlijk zoals hij heerste, tackelde, passte. Vrij in hoofd en leden. Wie nog niet heeft gezien dat hier een aanstaande wereldvoetballer rondloopt, laat hem zwijgen."Het Parool schrijft tot slot dat Ajax door 'vechtlust, een sterk collectief en individuele klasse' overeind bleef in Madrid. Hoewel het misschien 'niet kies' is om één individu uit te lichten, zoals de 'weergaloze Tadic', wordt ook door de Amsterdamse krant gewezen naar De Jong. "Hij gaf op Spaanse bodem alvast een voorproefje van zijn ongekende mogelijkheden. Hij stak Modric, 33 jaar, middenvelder van Real, naar de kroon, op een iets te lankmoedige slotfase na. Bij Barcelona zullen ze handenwrijvend voor de buis hebben gezeten."