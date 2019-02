"Wie kun je krijgen die beter is dan Dybala?"

Juventus heeft geen enkele intentie om Paulo Dybala te verkopen, zo stelt sportief directeur Fabio Paratici.

De Argentijn werd onlangs in verband gebracht met een overgang naar Real Madrid, waar de Spanjaarden naar verluidt deze zomer een bod van 120 miljoen euro zouden willen uitbrengen. Manchester United zou Dybala ook op de rader hebben staan. De toekomst van de 25-jarige aanvaller is onderwerp van gesprek nadat hij afgelopen weekend op de bank begon tegen Sassuolo en tegen Parma helemaal geen minuten maakte.

"Degenen die vertrekken, zijn zij die dat willen. Ik herhaal, onze ploeg is moeilijk te verbeteren", vertelt Paratici in gesprek met Gazetta dello Sport. "Wie kun je krijgen die beter is dan Dybala? Het is moeilijk om Messi vast te leggen. Zelfs met Neymar zou ik twijfels hebben. Dybala is iemand die er altijd is, tot het einde."

Juventus brak in de afgelopen drie jaar twee keer het eigen transferrecord bij het aantrekken van Gonzalo Higuaín en Cristiano Ronaldo, hoewel de voorkeur van de club ligt in aankoop voor de toekomst of transfervrije spelers. Voormalig algemeen directeur Giuseppe Marotta was verantwoordelijk voor veel van die aankopen, maar Marotta is nu werkzaam bij Internazionale.

Paratici staat nu tegenover zijn voormalig collega op de transfermarkt, maar ziet geen rivaliteit. "Hoe lang hebben we samengewerkt? Vijftien jaar. Een strijd tussen ons op de markt? We hebben verschillende taken, dat is de waarheid."

Juventus heeft geen intentie om afscheid te nemen van Moise Kean, waar clubs als Genoa, Schalke 04, Leeds United en Newcastle United allemaal in verband zijn gebracht met de achttienjarige aanvaller. "Hij is een geweldige aanvaller."

"Hij is een van degenen die vroeg of laat gaat scoren in de Champions League. We zullen over een tijdje meer van hem gaan zien. Hij is bij Juventus omdat hij op dat niveau is, we hem niet hier om hem een plezier te doen. Hij heeft een enorm potentieel."