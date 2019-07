Wie is Xavi Simons? Het wonderkind dat Barcelona's hart brak door na PSG te gaan

Hij deelt een naam met een van de grootste spelers van Barcelona aller tijden en de Parijzenaren hopen dat hij zijn potentieel zal waarmaken.

Paris Saint-Germain heeft een slag geslagen door Xavi Simons over te nemen van . De -ploeg kan het een beetje als een coup beschouwen, door zo'n groot talent van La Masia weg te lokken bij de Catalaanse grootmacht. heeft een speler vastgelegd die al geruime tijd als een van de toekomstige sterren van het spel wordt aangeprezen.

"Op de leeftijd van zestien is Xavi een van de meest veelbelovende spelers in het Nederlandse voetbal", zo luidde een statement van PSG na zijn komst in de Franse hoofdstad. "Met grote technische vaardigheden en een uitstekende visie op het spel, zal dit jonge talent nu zijn opleiding voorzetten in het Rouge et Bleu."

Simons, die deel uitmaakt van de talentenstal van Mino Raiolo, heeft een driejarig contract getekend en, hoewel er niet van hem wordt verwacht dat hij meteen zal spelen, zal het ongetwijfeld zijn doel zijn om omstreeks 2022 zijn debuut in het eerste elftal gemaakt te hebben.

"Bedankt (PSG) dat je in me geloofd en me hebt uitgedaagd om mijn volledige potentieel bij je club te bereiken", zei de middenvelder nadat alles was bevestigd. "Ik kan niet wachten om te beginnen met trainen en hard te werken."

Terwijl de tiener begint aan een nieuw hoofdstuk in het Parc des Princes, geeft Goal alle informatie die je over hem moet weten.

Wie is Xavi Simons?

Xavi Simons is een Nederlandse voetballer die op het middenveld speelt voor PSG.

Hij is de zoon van Regillio Simons, een voormalig voetballer en coach die actief was bij een aantal -clubs, waaronder en .

Simons werd geboren op 21 april 2003 en zijn vader, die een fan van Barcelona is, noemde hem naar de voormalige Blaugrana-ster Xavi Hernández.

🆕✍️



Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de @xavisimons au sein du club 😊



Le milieu de terrain néerlandais a signé un contrat professionnel dont la durée s’étire jusqu’au 30 juin 2⃣0⃣2⃣2⃣ 👏



🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/Om8oX4pjW5 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 23, 2019

Hij sloot zich in 2010 op zevenjarige leeftijd aan bij Barcelona en werd al snel een van de toonaangevende talenten van La Masia toen hij werd benoemd tot aanvoerder van verschillende jeugdteams.

Doordat hij een middenvelder is en zijn naam deelt met een van de beste spelers van Barça van de afgelopen jaren heeft dat onvermijdelijk geleid tot vergelijkingen en Simons kan goed omgaan met de druk.

Hij verwijst rechtstreeks naar het spel van Xavi als het gaat om zijn benadering van het spel.

"Ik geef liever een assist dan dat ik scoor. Voor mij zijn assists het allerbelangrijkste", zei Simons in een interview met freestyle voetballer Soufiane Touzani in 2017.

"Als ik scoor, ben ik blij, maar als een teamgenoot scoort, ben ik ook blij. Dus ik geef liever een assist omdat het goed is voor het team."

Misschien niet verwonderlijk, heeft Simons' wonderbaarlijke talent ook voor nutteloze vergelijkingen gezorgd met Lionel Messi, als een van de grootste talenten van La Masia. Het zijn echter totaal verschillende spelers.

Die tiener is inderdaad veel minder geneigd om de dribbel aan te gaan dan de vijfvoudige Ballon d'Or-winnaar, wat voor sommigen misschien een teleurstellende onthulling is.

"Ik hou meer van positiespel", zei Simons in hetzelfde interview met Touzani.

"Ik hou niet van trucs, maar als het nodig is, doe ik een truc. Ik ben meer geïnteresseerd in tiki-taka."

Voor welk nationaal team speelt Xavi Simons?

Xavi Simons werd geboren in Amsterdam en heeft Nederland vertegenwoordigd voor Onder-15 en Onder-16.

Hij kan dankzij zijn verblijf in Spanje ook in aanmerking komen om La Roja te vertegenwoordigen. Een persoon kan het Spaanse staatsburgerschap aanvragen als hij tien jaar in het land woont.

Vooralsnog lijkt het erop dat hij zal blijven spelen voor Oranje, maar volgens de FIFA-regels zal hij niet permant gebonden zijn aan een nationale ploeg totdat hij een competitieve interland heeft gespeeld.

Hoeveel volgers heeft Xavi Simons op sociale media?

Ondanks zijn jeugdige leeftijd heeft Simons al bijna twee miljoen volgers op zijn verschillende sociale media-pagina's.

Lees beneden verder

Zijn Instagram-pagina is veruit het populairste platform met 1,7 miljoen volgers (vanaf juli 2019) en hij heeft ongeveer 37.000 volgers op Twitter. Op Facebook heeft de pagina van Simons ongeveer 120.000 'likes'.

De middenvelder gebruikt zijn sociale mediakanalen om dezelfde info te delen als de meeste voetballers: wedstrijdfoto's berichten die deel uitmaken van commerciële deals en persoonlijk nieuws.

De omvang van zijn aanhangers zou aanzienlijk kunnen toenemen na zijn overstap naar PSG en naarmate hij vooruitgang boekt bij de Franse grootmacht.