Wie is Sarpreet Singh? De Nieuw-Zeelandse ster die doorbreekt bij Bayern München

De snelle opkomst van de jonge middenvelder zorgt voor veel aandacht in zijn thuisland en in Duitsland.

Van Nieuw-Zeeland tot India, Sarpreet Singh is snel een begrip geworden nadat hij tekende voor de Duitse landskampioen .

Er werd aanvankelijk verwacht dat de twintigjarge zou spelen voor Bayern's B-poeg in de Duitse derde divisie nadat hij werd overgenomen van A-League-club Wellington Phoenix. De snelle aanvaller trok echter in de voorbereiding als snel de aandacht van hoofdtrainer Niko Kovac en is opgenomen in het eerste team. Bij zijn introductie vertolkte hij op komische wijze 'Baby' van Justin Bieber.

Zoals de achternaam al doet vermoeden, zijn Singhs ouders Indisch, maar hij is geboren en getogen in Nieuw-Zeeland. Daar was het de ronde bol waar hij dol op werd en niet de rugbybal.

De liefde was er duidelijk van beide kanten. De slanke Kiwi werd uitgeroepen tot de meeste waardevolle jeugdspeler tijdens de Australian Futsal Championships in 2010.

Op slechts tienjarige leeftijd was het duidelijk dat Singh's voetbalvaardigheden speciaal waren. Zijn moeder onthulde dat destijds zelfs interesse in hem had getoond.

"Hij heeft er een natuurlijk talent voor. Hij speelt andere sporten op school, maar hij geniet het meest van voetbal", vertelde Sarbjit Singh in 2010 aan de NZ Herald.

"Ze (Everton) hebben ons gevraagd om een video te sturen van Sarpreet die speelt. Maar ik weet niet zeker of hij hier of in het buitenland zou moeten spelen en we willen hem hier bij ons houden tot hij wat ouder is."

Singh sloeg de verleiding om naar Engeland te gaan af, ondanks het feit dat de muren van zijn slaapkamer als kind volhingen met -posters. Hij werkte vervolgens aan zijn vaardigheden bij de plaatselijke club in Auckland Onegunga Sports, onder leiding van voormalig J-League-speler Hiroshi Miyazawa.

In 2015 kreeg Singh een gouden ticket om speler te worden van de opleiding van Wellington Phoenix nadat hij een beurs had gekregen die werd gefinancieerd door -verdediger en landgenoot Winston Reid.

Het spelen voor Wellington in de A-League is een hoogtepunt voor elke Nieuw-Zeelandse voetballer en Singh zou dat bereiken op slechts zeventienjarige leeftijd nadat hij in 2017 als invaller zijn opwachting maakte tegen Melbourny City.

Hij kreeg niet lang na zijn invalbeurt een profcontract en de tiener maakte een prachtig doelpunt bij zijn basisdebuut begin 2018. De Wellington-coach destijds, Darije Kalezic, was direct onder de indruk van de vaardigheden van de aanvaller.

"Ik zei vorige week dat het tijd is voor natuurlijke selectie... Sarpreet is een van die spelers die de kans met beide handen greep", zei Kalezic.

"Hij maakte een mooi doelpunt en deed het geweldig in 67 minuten. Sarpreet is een speler die gaat beginnen, zelfs als iedereen fit is."

Op slechts achttienjarige leeftijd en plotseling een basisspeler, sloot Singh het seizoen 2017/18 af met twee doelpunten in de laatste ronde van het seizoen en werd tweede op de topscorersranglijst van de club, ondanks dat hij slechts elf wedstrijden speelde.

In het volgende seizoen was er geen sprake van stilstand, waarbij voormalig -doelman Mark Bosnich zijn prestaties hoger inschatte dan die van de Japanse ster Keisuke Honda.

"Ik denk dat hij op dit moment de beste speler in de A-League is", zei Bosnich in december 2018.

"Beste speler, precies op dit moment na de wedstrijden van dit weekend. Ik had Keisuke Honda gezegd als het vorige week was, maar na deze week is hij absoluut nummer één. Een genot om naar te kijken."

Singh maakte ook snel naam voor zichzelf op nationaal niveau toen hij zijn debuut maakte voor Nieuw-Zeeland in maart 2018 en een paar maanden later maakte hij zijn eerste doelpunt tegen Kenia.

Na een sleutelrol gespeeld te hebben voor de Kiwi's die de knock-outfase bereiken van het WK Onder-20 in Polen in 2019, werden er veel clubs in verband gebracht met Singh. Het was verrassend genoeg de Duitse grootmacht Bayern die met zijn handtekening aan de haal ging.

"Het is vrij moeilijk om een aanbieding van Bayern München af te wijzen", zei Singh.

"Ik was in Australië toen mijn zaakwaarnemer belde en ik was ontzettend blij toen ik het nieuws hoorde dat Bayern in mij geïnteresseerd was. Het liet me zien dat mijn ontwikkeling verder reikte dan de A-League en het geeft me de kracht en motivatie om verder te gaan."

Nadat hij een assist gaf voor Bayern's tweede team en niet lang daarna scoorde, gaf Singh Kovac geen keus dan hem op te nemen in de eerste selectie tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Van het spelen tegen lokale clubs in Auckland tot het opnemen tegen in de Verenigde Saten, de opkomst van de jonge Kiwi is fenomenaal geweest.

Nadat hij zijn debuut in het eerste team had gemaakt tegen The Gunners, zou Singh ook zijn opwachting maken tegen , en . De middenvelder benutte zelfs een strafschop tegen the Spurs in de penaltyreeks.

Singh's prestaties maakten indruk op Kovac, die gelooft dat hij in staat is om dit seizoen zijn opwachting te maken in de .

"Ik denk dat Singh echt een goede aankoop was", zei Kovac.

Lees beneden verder

"Singh is iemand die oorspronkelijk was gepland voor het tweede team, maar wat hij in Amerika en in de twee wedstrijden op de Audi Cup in München liet zien, bewees dat hij veel verder is dan sommige spelers in het tweede team. Dus zonder twijfel krijgt hij de kansen."

"Ik ben erg blij met hem en ben verrast. Ik ben positief verrast en ben blij met zijn ontwikkeling."

Hoewel Singh hard moet vechten om dit seizoen te spelen voor het eerste team van Bayern, heeft de jonge Kiwi laten zien dat hij daartoe in staat is. En hij zal zeker heel Nieuw-Zeeland en India achter zich hebben om hem aan te moedigen!