Wie is Mohammed bin Salman? De Saoedische kroonprins neemt mogelijk voor 4,3 miljard Manchester United over

Worden 'The Red Devils' binnenkort net als de grote stadsrivaal gefinancierd met oliegeld uit het Midden-Oosten?

Het toekomstige eigendom van Manchester United is een groot onderwerp van speculaties sinds er geruchten ontstonden dat een prins uit Saoedi-Arabië interesse heeft om de Engelse grootmacht over te nemen.



Vroeg in 2019 meldde The Sun dat Mohammed bin Salman, vaak afgekort als MBS, op het punt stond een bod van zo'n 4,3 miljard euro te doen, met als doel om vanaf het seizoen 2019/20 eigenaar van United te zijn.



Er wordt gesuggereerd dat MBS het wil gaan opnemen tegen Sheikh Mansour, de steenrijke eigenaar van Manchester City die in het blauwe deel van de stad voor een enorme transformatie heeft gezorgd.



Hoewel het gerucht vervolgens werd ontkent door de Saoedische minister voor media, Turki Al-Shabanah, gaf hij wel toe dat er een ontmoeting was geweest tussen officials van United en het Saoedische 'openbare inversteringsfonds'.



"Het nieuws dat prins Mohammed bin Salman de wens heeft om Manchester United over te nemen, is helemaal niet waar", schreef Al-Shabanah op Twitter.



"De waarheid is dat de club een ontmoeting had met het openbare investeringsfonds om een sponsorproject te bespreken."



"Het fonds heeft geluisterd naar de voorstellen, zoals dat altijd wordt gedaan."



Maar wie is eigenlijk de man die gelinkt is aan een lucratieve overname van The Red Devils?

Wie is Mohammed bin Salman?

Mohammed bin Salman - volledige naam Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud - is de kroonprins van Saoedi-Arabië en erfgenaam van de huidige koning van het land, Salman Abdulaziz Al Saud.



Hij is op dit moment de eerste vice-premier van Saoedi-Arabië, een functie die hij sinds juni 2017 uitoefent, sinds Muhammed bin Nayef door de koning uit al zijn functies werd ontheven.



MBS is ook minister van defensie en aangezien koning Salman aan Alzheimer lijdt, is hij in feite de leider van de natie.



Tijdens de ambtsperiode van prins Mohammed is er een periode van liberalisering geweest en hij is geprezen voor een aantal ontwikkelingen in het land, zoals het feit dat ook vrouwen voetbalwedstrijden mogen bezoeken en auto mogen rijden.



Ondanks die positiviteit rond dergelijke sociale vooruitgang, wordt er nog steeds veel kritiek geuit op Saoedi-Arabië als land.



Amnesty International blijft zeer kritisch over de mensenrechten in het land, terwijl de spanningen in de regio zijn geëscaleerd na het verbreken van de banden met Qatar.

De moord van vorig jaar op journalist Jamal Khashoggi, in het Saoedische consulaat in Istanbul, heeft de prins en de praktijken van het land veel kritiek opgeleverd en onder de aandacht gebracht.



Amerikaanse inlichtingenfunctionarissen hebben naar verluidt gezegd dat zo'n aanval goedgekeurd had moeten zijn door de prins. Een suggestie die door zowel Saoedi-Arabië en de Amerikaanse president Donald Trump stellig is afgewezen.



Trump herhaalde zelfs dat de VS in de nasleep van de moord Saoedi-Arabië zou blijven steunen.



"Koning Salman en kroonprins Mohammed bin Salman ontkennen met kracht elke kennis van het plannen of uitvoeren van de moord op meneer Khashoggi", zei Trump vorig jaar in een statement.



"Onze inlichtingendiensten blijven alle informatie beoordelen, maar het zou heel goed kunnen dat de kroonprins kennis had van deze tragische gebeurtenis - misschien wel en misschien niet!"



"Dat gezegd hebbende, zullen we misschien nooit achter alle feiten komen over de moord op de heer Khashoggi."

Is Mohammed bin Salman eigenaar van andere clubs?

Prins Mohammed bezit momenteel geen andere voetbalclubs, maar hij is wel in de sport geïnteresseerd. De op één na hoogste divisie in Saoedi-Arabië is naar hem vernoemd.



Hij bezocht in 2018 het WK in Rusland, waar hij samen met president Vladimir Putin en FIFA-president Gianni Infantino bij één van de wedstrijden op de tribune werd gezien.



Een ander lid van de koninklijke familie van Saoedi-Arabië heeft wel een eigendomsbelang bij een Engelse club. Prins Abdullah bin Musa'ed, die eerder voorzitter was van Al-Hilal, is eigenaar van 50 procent van de aandelen van Sheffield United en onlangs kocht hij ook de helft van de aandelen van het Belgische KFCO Beerschot Wilrijk.

Wat is Mohammed bin Salman's nettowaarde?

Lees beneden verder

Het nettovermogen van prins Mohammed wordt geschat op een slordige 2,7 miljard euro, opgebouwd in de oliehandel.



Geen verrassing dus dat hij zijn rijkdom gebruikt om te kopen wat wel meer miljonairs aanschaffen - superjachten, luxe huizen en zeldzame kunst.



Maar als leider van Saoedi-Arabië is de macht en invloed van de prins over de rijkdom van het land nog veel waardevoller. De nettowaarde van zijn familie wordt namelijk geschat op meer dan één biljoen euro. Dat is een miljoen keer een miljoen.

Wie zijn de huidige eigenaren van Man United?

Manchester United is sinds 2005 eigendom van de familie Glazer. De Amerikaanse familie nam de club destijds voor ongeveer 1,2 miljard euro over.



Malcolm Glazer, het hoofd van de familie, was een zakenman die zijn fortuin op verschillende vlakken heeft verdiend, waaronder onroerend goed, olie, bankieren en voedsel.



Hij was bovendien eigenaar van de Tampa Bay Buccaneers, een American Football-team dat in de NFL speelt. Hij had dus al een geschiedenis als het ging om eigenaar zijn van een grote sportclub.



De overname van de club door de familie Glazer leidde tot onrust bij de fans van Manchester United, die vreesde dat de club de verkeerde richting op zou gaan. Ze richtten daarom FC United of Manchester op.



Protesten tegen de nieuwe eigenaren waren (en zijn soms nog steeds) zichtbaar op Old Trafford, waar sommige fans groengele sjaals dragen. Dat is een verwijzing naar de clubkleuren die United had toen men in 1878 werd opgericht onder de naam Newton Heath.



De zonen van Malcolm Glazer, Joël en Avram, zijn op dit moment co-voorzitters van de club.