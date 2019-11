Wie is Marcus Thuram? Lilian's zoon die aan kop staat in de Bundesliga met Borussia Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach is sterk begonnen in de Bundesliga, waar de zoon van een beroemde verdediger de aanval leidde.

Benoem een meer iconische manier van juichen. We zullen wachten.

Iedereen zou de beroemde 'Siiii'-pose van Cristiano Ronaldo of de gekruiste armen van Robert Lewandowski of het masker van Paulo Dybala herkennen. Ze worden allemaal geassocieerd met geweldige doelpuntenmakers, omdat een manier van juichen meerdere keren moet worden gebruikt om iconsich te worden.

Thuram is een naam die synoniem staat voor succes in het Franse voetbal. Lilian Thuram won het WK in 1998 en het Europees kampioenschap twee jaar later. Zijn zoon Marcus maakt nu echter naam voor zichzelf, mede dankzij zijn eigen handelsmerk.

De 22-jarige stapte afgelopen zomer voor twaalf miljoen euro over van naar , nadat hij 17 keer had gescoord in 72 wedstrijden voor de Franse club. Negen van die doelpunten maakte hij vorig seizoen in de , maar Thuram had weinig te vieren toen Guingamp degradeerde.

Dit seizoen is een heel ander verhaal, want de vijf doelpunten en vijf assists van Thuram in elf wedstrijden hebben Gladbach naar de top van de geholpen. De spits werd dankzij zijn prestaties uitgeroepen tot Talent van de Maand in zowel september als oktober.

De acht overwinningen van Gladbach in elf wedstrijden hebben hem ook veel gelegenheid gegeven om zijn kenmerkende manier van juichen te tonen - een shirt over de hoekvlag hangen voordat hij deze over het veld draagt. Dit is meestal zijn eigen shirt, dankzij vijf competitiedoelpunten - maar na een 3-1 overwinning op pakte hij het shirt van Patrick Hermann om de twee doelpunten van zijn teamgenoot tijdens de wedstrijd te vieren.

Thuram heeft zijn naadloos aangepast bij die Fohlen, mede dankzij zijn samenwerking voorin met landgenoot Alassane Pléa. Het was dit duo dat verantwoordelijk was voor Gladbach's eerste -zege van het seizoen, waar Pléa Thuram in staat stelde om in de 95e minuut de 2-1 tegen binnen te koppen. De drie punten hielpen de Duitse club aan de tweede plek in de groep en een stap dichterbij de knock-outfase met nog twee wedstrijden te spelen.

Na de wedstrijd? Opnieuw die manier van juichen. Het hele team deed mee om de hoekvlag door het BorussiaPark te dragen en van het moment met de fans te genieten.

Thuram speelt voorin als een van de twee spitsen in een 4-3-1-2-formatie of op een van de beide flanken, aangezien trainer Marco Rose ook regelmatig kiest voor 4-2-3-1. De Fransman is een belangrijk onderdeel van het succes van Gladbach. Zijn doelpunten zijn vanzelfsprekend cruciaal geweest, maar hij biedt zoveel meer in de aanval. Met slimme loopacties vindt hij de ruimte of zorgt hij voor wanorde in de verdediging. Met het hoog drukzetten forceert hij omschakelingen, wint tackles en herovert balbezit en vindt teamgenoten met goede voorzetten en goed getimede passes.

Het seizoen vqn de doorbrak van Thuram is ook op het internationale toneel niet onopgemerkt gebleven. De voormalige winnaar van het EK Onder-19 en de international van Frankrijk Onder-21 staat op de radar van bondscoach Didier Deschamps.

"Hij ontwikkelt zich goed, zijn club staat aan kop in Duitsland", vertelde Deschamps aan verslaggevers. "Dat is heel interessant. Hij speelt op verschillende posities, vaak als tweede spits. Hij is absoluut een van de spelers die we volgen."

In Gladbach hebben zijn teamgenoten zeker genoten van zijn prestaties op het veld, evenals zijn manier van juichen en capriolen buiten het veld. De Zwitserse middenvelder en collega Franstalige Denis Zakaria is onder de indruk van zijn impact: "Hij is een geweldige kerel, een beetje gek misschien, maar wat hij op het veld brengt is fenomenaal."

Sportief directeur Max Eberl was de man die Thuram naar Borussia Mönchengladbach haalde en hij is extreem gelukkig met de aanwinst, omdat hij gelooft dat hij ook heeft geholpen om de stemming onder de spelers te verbeteren.

Lees beneden verder

"Marcus is een zeer open persoon, hij lacht veel en is altijd positief", vertelde Eberl aan WZ. "Hij helpt om de stemming in de kleedkamer te verbeteren."

Deschamps gaf toe dat hij met voormalig teamgenoot Lilian over zijn zoon heeft gesproken, maar de jongere Thuram is al uit de schaduw van zijn vader getreden en maakt naam voor zichzelf in Duitsland.

Hij heeft de shirt van Lars Stindl en Patrick Hermann al de lucht in geheven en als hij blijft presteren zoals hij doet, juicht hij misschien in de nabije toekomst met een blauw shirt van Kylian Mbappé en N'Golo Kanté op een hoekvlag.