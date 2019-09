Wie is Ian Maatsen? Te klein voor Feyenoord, maar nu dicht bij Chelsea-debuut

Er is een 'new kid on the block' in het westen van Londen en hij staat op het punt om vanuit de jeugdacademie de sprong naar het eerste team te maken.

Frank Lampard is het seizoen bij begonnen met twee volwassen spelers voor iedere positie, maar daarachter staat een lichting van hongerige talenten zoals Ian Maatsen.

De 17-jarige verdediger wordt woensdagavond in de schijnwerpers gezet voor 42.000 fans op Stamford Bridge, waar The Blues in de tegen Grimsby Town gaan spelen. Emerson Palmieri staat de komende vier duels namelijk buitenspel met een dijbeen blessure.

Maatsen werd eerder deze maand al meegenomen naar de competitiewedstrijd in Wolverhampton, maar hij hoorde bij die 2-5 zege niet tot de wedstrijdselectie. Het hoort bij het leerproces van de speler die zich waarschijnlijk zal vestigen als linksback, maar ook ervaring heeft als centrumverdediger of centrale middenvelder.

In Nederland werd Maatsen bekend toen hij dit voorjaar Europees kampioen werd met Oranje Onder-17. Hij was één van de doelpuntenmakers in de finale tegen Italië (4-2). Zijn voetbalreis begon in Vlaardingen bij HVO, waarna voor hem op de stoep stond.

Op 7-jarige leeftijd kwam Maatsen al in de jeugd van de Rotterdammers terecht, maar dat avontuur duurde niet lang. Feyenoord liet het talent gaan, onder meer omdat hij te klein van stuk was. Maatsen vertrok naar Sparta om vervolgens op zijn dertiende bij uit te komen.

Dalian Maatsen is de neef van het Chelsea-talent en ondanks dat hij acht jaar ouder is dan Ian, speelde hij op hetzelfde moment in de jeugd van Feyenoord. Dalian speelde samen met onder meer Nathan Aké, Terence Kongolo en Karim Rekik en in zijn vrije tijd ging hij graag bij wedstrijden van zijn kleine neefje kijken.

"Iedereen was heel trots dat wij op hetzelfde moment in de jeugd van Feyenoord voetbalden. Maar toen ze zeiden dat Ian te klein was, ging hij naar Sparta", vertelt Dalian Maatsen aan Goal. "Hij deed het daar goed, waardoor hij naar PSV mocht en vervolgens van PSV naar Chelsea."

"Hij was teleurgesteld toen hij op zijn zevende of achtste weg moest bij Feyenoord. Ik ben trots op hem, want daarna is het snel gegaan. Hij traint nu al met de eerste selectie mee."

"Als ik foto's van hem zie, zeg ik: 'Ik speel alleen met Willian, Marcos Alonso en die andere jongens van Chelsea als ik FIFA speel en jij zit met hen in de kleedkamer! Ga ervoor. Je hebt niets te verliezen.' Dat zeg ik dan tegen hem."

"Het kan snel de ene of de andere kant op gaan. Het is goed voor hem dat hij zichzelf niet te veel onder druk hoeft te zetten."

"Ian zou dit seizoen onder Frank Lampard zijn debuut kunnen maken, maar hij is pas zeventien, dus hij heeft genoeg tijd. Hij kan nog steeds veel leren van trainingen en jeugdwedstrijden. Hij doet het prima en hij is één van de betere spelers van de Onder-18. Hij kan wachten op zijn kans als Chelsea hem nodig heeft."

Dalian's broer Darren Maatsen kwam via Maassluis in het profvoetbal terecht en momenteel speelt de 28-jarige aanvaller voor . Hij gelooft dat Ian, los van zijn voetbaltalent, vooral vanwege zijn mentaliteit om tegenslagen te overwinnen nu dicht bij zijn officiële debuut voor The Blues is.

"Op zo'n leeftijd is het moeilijk te accepteren. Je ziet andere jongens doorgroeien, terwijl je zelf niet door mag naar Onder-13. Dat moet heel lastig voor hem zijn geweest", zegt Darren in gesprek met Goal. "Als je ieder jaar doorkomt en dan ineens niet lang genoeg bent voor Feyenoord..."

"In Nederland hoor je altijd mensen klagen als spelers op zo'n jonge leeftijd al naar het buitenland gaan. Dat ze voorbestemdn zijn om te falen. Maar Ian bewijst het ongelijk van die mensen. Hij is een hele trotse jongen. We behandelen hem nog steeds hetzelfde en andersom ook."

"We zijn ontzettend blij voor hem. Hij vertegenwoordigt onze familienaam op zo'n hoog niveau en bij zo'n grote club. Ik denk dat er een grote kans voor hem ligt om op topniveau te voetballen. Ook als dat niet bij Chelsea is. Ik denk dat hij genoeg talent en de juiste mentaliteit heeft."

Wat betreft die mentaliteit heeft Ian wellicht veel te danken aan zijn vader Edward, een voormalig militair.

"Zijn vader is heel gedisciplineerd en hij vertelde Ian altijd wat hij wel en niet moest doen", legt Dalian Maatsen uit. "Hij kon heel boos worden als je je misdroeg. En hij moedigde hem aan om extra te trainen. Dat is goed voor hem, want hij is nu zeventien en dan is iedereen bezig met meisjes en word je uitgenodigd voor allerlei feestjes."

"Als jonge speler van Chelsea word je behandeld als een held als je terugkomt naar Nederland. Het is goed dat zijn vader hem kan leren zo gefocust te blijven. Ik ben blij dat Ian wat dat betreft op zijn vader lijkt. Ik ben trots dat hij zulke dingen op zijn leeftijd kan negeren."

Maatsen mag nu hopen dat hij de kans krijgt om zijn kunsten te laten zien tegen Grimsby. Tienertalenten Billy Gilmour, Marc Guehi en Tino Anjorin zitten ook in de wedstrijdselectie van Lampard, wiens jeugdrevolutie op Stamford Bridge doorgaat.