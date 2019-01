Wie is Éder Militão? De Braziliaanse ster van €42,5 miljoen die begeerd wordt door Real Madrid

De Braziliaanse verdediger speelt pas sinds afgelopen zomer voor FC Porto, maar zijn prestaties hebben al de aandacht getrokken van de wereldkampioen.

Temidden van een groot aantal teleurstellende resultaten en een sterke stroom van ontevredenheid bij de fans, blijven de pogingen van Real Madrid om het team dat vier van de laatste vijf Champions Leagues heeft gewonnen te herbouwen onverminderd doorgaan.

De 2-1 overwinning van zondag op Real Betis was misschien niet overdreven overtuigend, maar het gaf een glimp van wat Santiago Solari en de Real-hiërarchie hopen te bereiken in het Santiago Bernabéu.

Jongelingen als Vinícius Júnior (18), Federico Valverde (20) en Sergio Reguilon (22) hadden allemaal basisplaats in Andalusië, terwijl Dani Ceballos (22), Cristo Gonzalez (21) en de nieuwe aanwinst Brahim Diáz (19) allemaal invielen.

De wedstrijd bood verder bewijs van Real's vastberadenheid om een selectie te verjongen die er afgemat uitzag na vier Champions League-overwinningen in de afgelopen vijf jaar.

De demontatie vertoont geen tekenen van vertraging. Integendeel, de revolutie zou kunnen worden opgevoerd met de toevoeging van Éder Militão, de Porto-verdediger die lovende recensies kreeg in zijn eerste seizoen in Europa.

Militão is slechts twintig jaar oud en zou vergeven kunnen worden omdat hij tijd nodig had om zich te bevestigen aan het leven aan de andere kant van de Atlantische Oceaan nadat hij in de zomer van 2018 overkwam van São Paulo.

De aanpassing van de centrale verdediger was echter bijna onmiddelijk: hij heeft tot nu toe slechts drie van de Liga Nos-wedstrijden van zijn ploeg gemist waar Porto de eerste plek in de competitie heeft veroverd.

Tijdens zijn eerste profseizoen in Brazilië was hij een rechtsback, na zijn komst in Portugal is hij verschoven naar een plek in het centrum vanwege de aanwezigheid van de onbedwingbare Maxi Pereira op de flank.

In het centrum heeft hij een formidabele samenwerking met mede-Braziliaan Felipe voor doelman Iker Casillas, een verdediging die slechts tien tegendoelpunten kreeg in zeventien competitiewedstrijden en Porto ook naar plek in de knock-outfase van de Champions League leidde door ongeslagen te blijven in Groep D.

Bovendien is de mobiliteit en aanvallende flair, die van vitaal belang is voor elke Braziliaanse vleugelverdediger, bij Militão gebleven tijdens zijn bekering. Hij heeft geen enkele moeite om de bal van achteruit mee te nemen, hoewel hij af en toe Porto-fans op scherp zet met zijn extravagante manier van dribbelen onder druk.

Er zijn ook tekenen dat hij zijn nogal enthousiaste manier van tackelen begint te beteugelen: hij heeft niet minder dan zes gele kaarten ontvangen in dertien Serie A-wedstrijden voor São Paulo in 2018, hij moet zijn eerste kaart nog krijgen in de Primeira Liga.

Militão is duidelijk een ruw talent, nog steeds zijn vak aan het leren, maar kostte slechts vier miljoen euro, waar zijn volgende transfer waarschijnlijk tien keer dat bedrag zal genereren.

Real Madrid heeft een tekort aan verdedigers en wil daarom Militão in de huidige transferperiode aan hun selectie toevoegen. Ze zijn echter niet de enige bewonderaars.

Manchester United stuurde scouts om hem in actie te zien tijdens de 3-1 overwinning van FC Porto op Nacional vorige week maandag, terwijl ook Liverpool geïnteresseerd zou zijn.

De transferclausule van 42,5 miljoen euro is zeker haalbare kaart voor de Europese elite en een transfer lijkt een kwestie van wanneer, in plaats van als op dit moment.

De komst van veteraan Pepe in het Estádio do Dragão kan ingespeeld hebben om een mogelijk vertrek te dekken, hoewel er pogingen worden ondernomen om Militão te overtuigen een nieuw contract te tekenen voorafgaand aan zijn vertrek, zodat zijn huidige werkgever zijn transferclausuele kan verhogen.

Niettemin wordt een ontmoeting tussen Porto en Madrid - die dankzij jarenlange nauwe samenwerking op het gebied van transfers door de jaren heen uitstekende betrekkingen onderhouden - verwacht voordat de transferwindow van januari is afgelopen en zelfs als Militão deze winter blijft waar hij is, zal hij vrijwel zeker het onderwerp zijn van verdere toenaderingen die komen in juni.

Militão blijft een onbekende kwaliteit en zou waarschijnlijk meer voordeel hebben van het seizoen afmaken bij Porto dan in de beruchte berenkuil van het Santiago Bernabéu te springen.

Maar wat er ook gebeurt in januari met Madrid, één ding is duidelijk: deze jonge verdediger heeft alles in huis om aan de top te komen en zal vroeg of laat de hoofdrol spelen bij los Blancos of een van Europa's andere topteams.