Wie is de topscorer aller tijden van Brazilië?

De Zuid-Amerikaanse leverancier van het sambavoetbal heeft enkele van de beste en meest productieve spitsen ter wereld ooit voortgebracht.

Brazilië staat synoniem voor sambavoetbal, het winnen van het WK en o jogo bonito - het prachtige spel - dus het is geen verrassing dat ze enkele van de beste voetballers ter wereld hebben voortgebracht.

De vijfvoudig WK-winnaar perfectioneerde een aanvallende vorm van voetbal in de twintigste eeuw, waarin inventief spelen en dribbelen een centraal kenmerk werd.

En wat ze vooral leuk vonden, was het maken van doelpunten - hoe mooier hoe beter.

Maar wie is de topscorer aller tijden van Brazilië? Goal zocht het uit.

Wie is de topscorer aller tijden van Brazilië?

Pelé is de topscorer aller tijden van Brazilië met 77 doelpunten in 92 wedstrijden. Ronaldo staat op de tweede plek op de topscorerslijst van Brazilië met 62 doelpunten in 98 wedstrijden.

Neymar nadert Ronaldo en staat op 61 doelpunten, waar hij nog steeds maar halverwege zijn carrière staat. Hij is de enige huidige Braziliaanse speler voor wie het record van Pelé binnen handbereik is.

Voormalig spits van , en Vasco da Gama Romária is een van de meeste productieve doelpuntenmakers van Brazilië ooit met 55 doelpunten in 70 wedstrijden voor zijn land.

Andere Braziliaanse spelers die dodelijk waren voor het doel, zijn Zico (48 doelpunten in 71 interlands), Bebeto (39 doelpunten in 75 interlands) en Rivaldo (35 doelpunten in 74 interlands).

Ronaldinho scoorde 32 keer in 97 wedstrijden voor Brazilië en Jairzinho scoorden evenvaak, maar deed dit in minder wedstrijden (33 doelpunten in 81 interlands).

Ademir scoorde 32 keer in 39 wedstrijden voor de Seleção in de jaren '40 en '50, waar Tostão 32 doelpunten maakte in 54 wedstrijden.

Keer terug naar begin

Wie is de beste speler aller tijden van Brazilië?

Pelé is misschienl wel de topscorer aller tijden van Brazilië, maar is hij ook de beste speler aller tijden van Brazilië?

Bij een dergelijke vraag is het een kwestie van mening, maar er is een sterke reden voor Pelé's erkenning als de beste speler die het kanariegele shirt ooit heeft gedragen.

In 2018 rangschikte Goal hem inderdaad als de beste voetballer ooit van Brazilië, waarbij hij de voorkeur kreeg boven spelers als Garrincha, Ronaldo en Socrates.

Maar geloof ons niet alleen.

Pelé, in de volksmond bekend als O Rei (De Koning), wordt door veel collega's niet alleen beschouwd als de beste speler ooit van Brazilië, maar de beste speler die ooit op het veld heeft gestaan.

"De beste speler ooit? Pelé", zei Alfredi Di Stéfano. "Lionel Messi en Cristiano Ronaldo zijn beide geweldige spelers met specifieke kwaliteiten, maar Pelé was beter."

Romário merkte op: "Messi heeft alle voorwaarden om de beste te zijn, maar eerst moet hij Maradona, Romário en dan uiteindelijk Pelé verslaan."

Lees beneden verder

Cristiano Ronaldo, een speler die werd genoemd als kandidaat voor de titel, zei: "Pelé is de grootste speler in de voetbalgeschiedenis en er zal maar één Pelé in de wereld zijn."

Keer terug naar begin