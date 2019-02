Wie is de rijkste voetballer ter wereld? Maak kennis met de megarijke prins van Leicester City

Deze twintigjarige jeugdspeler van Leicester is de rijkste speler ter wereld, maar moet tegelijkertijd zijn profdebuut nog maken voor de Foxes.

Als je denkt aan de rijkste voetballers komen direct namen als Lionel Messi, Neymar en Cristiano Ronaldo in je op - of anders een andere sterspeler van een Europese topclub. Alexis Sanchez toucheert iets meer dan 400.000 euro per week bij Manchester United en is de bestbetaalde speler van de Premier League, terwijl Aaron Ramsey vanaf de zomer een salaris van 460.000 euro op gaat strijken bij Juventus.

Hun bankrekening verbleekt echter bij die van Faiq Bolkiah, een twintigjarige jeugdspeler van Leicester City. Hij is de neef van de Sultan van Brunei en heeft een geschat vermogen van zo'n 17.25 miljard euro - waarmee de rijkste voetballer de nettowaarde van Ronaldo (tussen de 225 en 275 miljoen euro) verplettert.

Bolkiah is actief in de jeugdopleiding van de Foxes en tekende zijn eerste profcontract in maart 2016. Zijn debuut in de hoofdmacht heeft hij nog niet gemaakt en er is maar weinig bekend over zijn betrokkenheid bij de reserves, waar hij ook nauwelijks minuten maakt.

Bolkiah wordt echter omschreven als een talentvolle middenvelder. Hij werd geboren in Los Angeles en had ervoor kunnen kiezen om voor de Verenigde Staten uit te komen, maar hij heeft zijn toekomst verbonden aan de nationale ploeg van Brunei. Zijn jeugdcarrière begon bij AFC Newbury en in 2009 werd hij opgepikt door Southampton.

Na vier jaar maakte hij de overstap naar de jeugdopleiding van Arsenal, dat hem na een overtuigende oefenstage inlijfde. Bolkiah speelde in de Lion City Cup en scoorde daarin een fraaie goal. Ook bij de Gunners maakte hij indruk en Chelsea verleidde hem met een tweejarig contract, waardoor hij op jonge leeftijd al twee Europese topclubs op zijn CV heeft staan.

Na één jaar bij Chelsea besloot hij echter te kiezen voor speeltijd, wat hem in de jeugdopleiding van de Blues maar mondjesmaat gegeven was. In 2016 opteerde hij voor een driejarig contract bij Leicester en daar is hij nu nog steeds, al zijn de details over zijn prestaties schaars omdat hij ook daar weinig aan spelen toekomt.

Bolkiah werd bijvoorbeeld nog nooit als reserve opgeroepen voor het eerste team. Er is weinig tot geen informatie beschikbaar op de officiële clubsite, waar überhaupt geen plek is ingeruimd voor de jeugdploeg. Een bezoekje aan zijn Instagram-pagina biedt wel wat meer details.

De prins van Brunei omschrijft zichzelf tegenover zijn 122.000 volgers als een professioneel atleet van Leicester. In zijn persoonsomschrijving staat dat hij wordt gesponsord door Nike en er zijn meerdere foto's van trainingen bij de reserves van the Foxes te zien.

Bolkiah heeft ook zijn interlanddebuut voor Brunei vermeld. Hij speelde eerst in de Onder-21 en vervolgens de Onder-23 om daarna ook de Spelen van Zuid-Oost-Azië mee te maken. In dat toernooi maakte hij zijn eerste interlandgoal voor de nationale ploeg en sindsdien kwamen er nog vijf interlands bij, waardoor hij op twintigjarige leeftijd op een verdienstelijk aantal van zes wedstrijden voor zijn land staat.

Hoewel hij op clubniveau nog nergens een profoptreden heeft afgewerkt, heeft hij vermoedelijk al meer minuten voor een reserveploeg gemaakt dan Ronaldo en Messi tijdens hun hele carrières samen. Toch blijft hij in tegenstelling tot enkele familieleden bescheiden.

Bolkiah's oom - de broer van de Sultan - heeft naar verluidt zo'n 7,5 miljard euro geïnvesteerd in zijn vijftien jaar als hoofd van de Brunei Investment Agency. Van prins Jefri Bolkiah is bekend dat hij tot wel veertig miljoen euro per maand uitgeeft aan luxe-artikelen als auto's, horloges en gouden pennen. Hij heeft een ongeëvenaard autocollectie met Bentleys, Ferrari's en Rolls-Royces.

Lees beneden verder

Een van prins Jefri's bekendste uitspattingen is dat hij de inmiddels overleden Michael Jackson invloog om een privéconcert te geven voor zijn vijftigste verjaardag. Jefri heeft de reputatie van een notoire playboy en hoewel de jonge Faiq Bolkiah financieel genoeg ruimte heeft om dezelfde gekke dingen te doen, laat hij dit na. De jongeling is dol op voetbal en heeft er alles voor over om te slagen.

"Mijn ouders hebben me altijd gesteund om mijn droom als profvoetballer waar te maken", stelde Bolkiah in gesprek met the Mirror. "Ze hebben me zowel psychisch als fysiek getraind in mijn kinderjaren, dus ze zijn absoluut mijn voorbeelden."

Meer glimpen op zijn Instagram-pagina tonen dat hij een leven zonder de flitsende auto's en villa's leeft waar zijn oom zo dol op is. De tijd zal nu leren of Bolkiah's talenten als voetballer overeen komen met de status van zijn immens rijke familie.