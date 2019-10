Wie is de langzaamste speler in FIFA 20?

Goal rangschikt de langzaamste spelers in FIFA 20, inclusief doelmannen en veldspelers.

Snelheid is al lang een belangrijk onderdeel in het voetbal en een belangrijk onderdeel van FIFA. Dit is niet veranderd in FIFA 20, waar veel gamers de snelst mogelijke spelers kiezen voor hun teams.

Langzamere spelers maken echter meestal hun gebrek aan versnelling en sprintsnelheid in andere opzichten goed en kunnen erg handig zijn in het spel.

FIFA 20: Langzaamste spelers

Zoals je zou verwachten, zijn alle langzaamste spelers in FIFA 20 doelmannen, waar twee spelers een sprintsnelheid hebben van 11.

De langzaamspeler speler in FIFA 20 is Unión Magdalena-doelman Horacio Ramírez, die een versnelling heeft van 14, wat betekent dat hij achterblijft bij de Poolse doelman Milosz Mleczko, die een spintsnelheid heeft van 11, maar een versnelling van 34. Voor het contract, de snelste spel in het spel Adama Traoré heeft een sprintsnelheid van 97 en een versnelling van 96.

Gillingham-doelman Simon Royce is niet verwonderlijk opgenomen in de top 10 van de langzaamste spelers in FIFA 20. De 48-jarige vetraan werd opgenomen in de database van FIFA 20 nadat hij tijdens een blessurecrisis in september plaats moest nemen op de bank van Gillingham. Royce is momenteel een keeperstrainer bij de club en speelde voor hen aan het einde van zijn carrière van 2007 tot 2010.

-doelman Diego Altube wordt door EA Sports ook beoordeeld als een van de langzaamste spelers ter wereld en is momenteel derde doelman in de selectie nadat hij overkwam van Castilla na Andriy Lunin's overstap op huurbasis naar .

Pos. Speler Positie Club Versnelling Sprintsnelheid 1 H Ramírez GK Union Magdalena 14 11 2 M Mleczko GK Lech Poznan 34 11 3 Jailson Acuna GK Avaí 12 13 4 S Royce GK Gillingham 12 13 5 M Suarez GK Universidad Católica 34 14 6 K Broll GK Dynamo Dresden 15 15 7 N Forastiero GK Argentinos Juniors 16 15 8 M Vandevoort GK RC Genk 16 15 9 Altube GK Real Madrid 17 15 10 D Kazjer GK Slask Wroclaw 18 15

FIFA 20: Langzaamste veldspelers

De drie langzaamste veldspelers in FIFA 20 zijn allemaal centrale verdediger boven de 30, waar de 41-jarige Frode Kippe gerangschikt is als de langzaamste veldspeler in het spel. De voormalige Noorse international speelde ooit voor , maar speelde tijdens zijn tijd bij de club slechts in twee League Cup-wedstrijden. Hij speelt sinds 2002 voor Lillestrøm en hielp hen aan de promotie naar het hoogste niveau in Noorwegen in 2017.

Wes Morgan is de langzaamste speler van de Premier League. De verdediger van en de nationale ploeg van Jamaica heeft een sprintsnelheid en versnelling van 29 gekregen in FIFA 20, waarmee hij de op drie na langzaamste veldspeler is.

Nuri Sahin van is de langzaamste middenvelder, terwijl Chongqing Dangding's Wu Qing de langzaamste vleugelspeler is met een sprintsnelheid van slechts 32.

De langzaamste spits in FIFA 20 is 's Glenn Murray, waar Fernando Llorente niet ver achter hem ligt. Ze hebben sprintsnelheden van respectievelijk 30 en 32.