Wie is de 'echte' Ronaldo? Cristiano Ronaldo of Ronaldo Nazario?

Welke speler mag de iconische naam Ronaldo dragen en welke argumenten zijn daarvoor in te brengen? Goal zocht het uit.

De meest begenadigde voetballers ter wereld worden vaak aangeduid met hun achternaam en nooit is er twijfel wie er bedoeld wordt met Maradona, Cruijff, Zidane, Van Basten, Messi enzovoorts.

Maar wie 'Ronaldo' zegt, krijgt vaak een antwoord als 'welke Ronaldo? De echte Ronaldo of ...'?

Wie is 'de echte Ronaldo?'

Als mensen spreken over 'de echte Ronaldo', doelen ze vaak op Ronaldo Luis Nazario de Lima, een Braziliaanse voetballer die geboren werd in 1975.

De toevoeging van het stukje 'echte' kwam tot stand aan het begin van deze eeuw, toen de Portugese superster Cristiano Ronaldo naam voor zichzelf begon te maken.

Natuurlijk kreeg de oudste van de twee het stempel van 'de echte' opgeplakt omdat hij al bij iedereen bekend was en zijn sporen ruimschoots had verdiend in de voetballerij.

Ronaldo Nazario, bijgenaamt O Fenomeno (het fenomeen), was een van de beste spitsen ooit. Hij scoorde honderden goals, was tweemaal winnaar van de Ballon d'Or en drievoudig FIFA speler van het jaar.

Hij begon ooit bij en was dankzij zijn heldendaden , , en bekend over de hele wereld. Cristiano Ronaldo was nog maar een talentvolle jongeling en op dat moment bestond er geen enkele twijfel wie van de twee de grootste was.

De carrière van Ronaldo Nazario ging echter als een nachtkaars uit, terwijl Cristiano Ronaldo over de jaren juist alleen maar sterker is geworden. Inmiddels heeft hij zo veel records dat een debat over 'de echte Ronaldo' gerechtvaardigd is.

Om eerlijk te zijn heeft de Portugees zijn Braziliaanse naamgenoot zelfs ver overtroffen als je hun carrières naast elkaar zet. Voor de jongere generatie is hij dus 'de echte Ronaldo'.

Cristiano is uitgegroeid tot een van de beste afmakers ooit bij , , Real Madrid en nu , terwijl hij ook bij de Portugese nationale ploeg nog maar enkele goals nodig heeft om de meestscorende international van de wereld te worden.

De cijfers van de twee Ronaldo's zijn duidelijk in het voordeel van de jongste, die met name in de nadagen van zijn carrrière het verschil maakt ten opzichte van zijn naamgenoot.

Overeenkomsten tussen Ronaldo Nazario & Cristiano Ronaldo

Naast hun achternaam, zijn er nog wat overeenkomsten tussen Ronaldo Nazario en Cristiano te benoemen.

Lang voordat het merk CR7 op gang kwam, stond Ronaldo Nazario bekend als R9. Hij lanceerder onder meer een schoenenlabel met die naam.

Beide Ronaldo's waren ook het gezicht van Nike. Daarom verschenen ze in diverse advertenties en op posters over de hele wereld.

Tot slot begon Cristiano Ronaldo zijn carrière als vleugelspeler om uiteindelijk uit te groeien tot een echte centrumspits, zoals ook Ronaldo Nazario het deed.

Andere voetballers met de naam Ronaldo

Ronaldo is een populaire naam in Brazilië en Portugal, dus er zijn veel meer Ronaldo's op de wereld. Het debat over 'de echte Ronaldo' begon zelfs niet eens met het hierboven besproken tweetal.

Ronaldo Nazario stond in het begin van zijn carrière zelfs bekend als Ronaldinho omdat verwarring met een andere Braziliaans international, Ronaldo Rodrigues de Jesus, te voorkomen. Rodrigues werd later aangeduid als Ronaldao.

Ronaldo de Assis Moreira is nog een andere bekende Ronaldo in de wereld, al kennen we hem vooral als balvirtuoos Ronaldinho.