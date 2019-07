Wie is Alex Méndez? De met Real Madrid-legende vergeleken aankoop van Ajax

Ajax-aankoop Alex Méndez is hier nog onbekend, maar de van SC Freiburg overgenomen middelvelder liet zich stevig gelden op het CONCACAF O-21-toernooi.

Dat toernooi werd gehouden in november 2018 en Méndez scoorde een goal waarvan je als jongetje alleen maar kunt dromen. Een heerlijke knal van ver buiten de zestien waardoor al zijn talentvolle teamgenoten uit hun dak gingen, al waren zij eigenlijk helemaal niet meer verbaasd over die fluwelen trap van zijn dodelijke linkervoet.

Mooie treffers zijn sowieso het handelsmerk voor de achttienjarige speler van Team USA Onder-20. Ives Galarcep volgt het Amerikaanse voetbal op de voet en hij geeft aan dat Méndez zich heeft opgewerkt tot een van de meest talentvolle spelers uit het team.

De achttienjarige middenvelder met Amerikaans en Mexicaans paspoort is afkomstig uit de jeugdopleiding van en verkaste afgelopen september naar Freiburg, om nu alweer een nieuwe transfer te maken naar .

"Elk kind droomt ervan om voor de grootste clubs in Europa te spelen en ik besloot te gaan toen ik de kans kreeg", vertelde Méndez aan Goal ten tijden van zijn transfer naar de Duitse subtopper.

Sowieso kende hij in 2018 een turbulent jaar, want hij mocht begin 2018 als zeventienjarige belofte mee met de hoofdmacht van LA Galaxy, waar grote spelers als Zlatan Ibrahimovic en Jonathan dos tot de vedettes behoren.

"De ervaren spelers hielpen me met tips over wat wel en niet te doen op het veld. Het zijn precies die kleine dingen die ik nu meeneem voor de toekomst", stelde Méndez in hetzelfde interview met dit medium.

Uiteindelijk maakte hij zijn profdebuut nog niet bij LA Galaxy, maar hij kreeg als zeventienjarige wel vijf basisplaatsen bij het tweede elftal. "Daar kwam ik niet meer weg met foutjes die bij de jeugd niet werden afgestraft", memoreerde Méndez. "Toen ik later nog eens meetrainde met de jeugd, voelde ik dat ik betere keuzes maakte."

Méndez ontwikkeling begon echter niet bij de Galaxy-opleiding, maar bij East Los Angeles en vervolgens bij Chivas USA, waar hij naar eigen zeggen veel leerde. "Eerst had ik het mentale aspect van het spel niet onder de knie en dat is juist het belangrijkste", aldus Méndez. "Ik begreep het niet en bij Chivas heb ik dat bijgeleerd. Het heeft me sterker gemaakt."

Wie Méndez nu ziet spelen met Amerika Onder-20, kan hem in geen geval verwijten dat hij zijn koppie laat hangen. Niet nadat je hem het middenveld hebt zien aanvoeren op de CONCACAF Championships, waar bondscoach Tab Ramos hem posteert als een box-to-box-middenvelder die met precieze passing de lijnen uitzet en een enorm uithoudingsvermogen etaleert.

Hoewel hij opgroeide als fan van en Iniesta, Xavi en Ronaldinho als inspiratiebronnen ziet, heeft Méndez toch een voormalig middenvelder van als vergelijking voor zijn eigen spel, zo onthulde hij in gesprek met Goal in november 2018.

"Guti. De manier waarop hij het spelletje zag. Hij durfde het altijd aan om gekke passes te geven", aldus een bewonderende Méndez. "Soms voel ik tijdens wedstrijden dat ik dingen zie die anderen ontgaan. In dat opzicht vind ik dat ik dezelfde manier van spelen heb als hij."

Op 30 juli 2019 tekende Méndez een driejarig contract bij Ajax, waar hij in eerste instantie aansluit bij het Jong Ajax van trainer Mitchell van der Gaag. Over de transfersom worden geen uitspraken gedaan door de Amsterdammers.