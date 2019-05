Wie is Adil Aouchiche - De sensatie van het EK Onder-17?

Als maker van negen goals in slechts vier wedstrijden is Adil Aouchiche vooralsnog de grote ster van dit EK Onder-17 in Ierland. Wie is hij?

Voorafgaand aan het toernooi werd halve finalist Frankrijk al gezien als een van de favorieten en dat was vooral te danken aan drie namen: Nianzou Kouassi, Georginio Rutter en Theo Zidane. Eerstgenoemde is gekroond als het grootste talent van Frankrijk, Rutter is al jaren een doelpuntenmaker pur sang in de jeugd van Stade en Zidane hoeven we niet eens uit te leggen. De zoon van Zinédine Zidane speelt bij in de jeugd en weet zich dankzij zijn achternaam al jaren verzekerd van de spotlights.

Toch kan hij niet enkel teren op alleen zijn naam, want Frankrijk barst van het talent en dit toernooi komt een relatief onbekende naam opeens bovendrijven. Adil Aouchiche. Een zestienjarige centrale middenvelder van Paris Saint-Germain die uit het niets negen keer scoort in vier wedstrijden. Hij begon het toernooi zelfs als bankzitter en in zijn openingswedstrijd was het meteen raak toen hij na een uur spelen inviel voor Zidane junior.

In de tweede wedstrijd tegen Zweden zijn de rollen omgedraaid en basisspeler Aouchiche maakt er voor rust al drie tegen de Scandinaviërs. Tegen Nederland volgt in de afsluitende groepswedstrijd nog een treffer en in de kwartfinale is het zelfs viermaal raak tegen Tsjechië. De zestienjarige vestigt hiermee een record en bezorgt zijn club Paris Saint-Germain er heel wat hoofdbrekens mee, want hij heeft nog geen profcontract getekend en kan dus ieder moment worden weggekaapt als hij zo blijft schitteren.

De technische middenvelder traint ondanks zijn piepjonge leeftijd wel al tijden mee bij de Onder-19 die wordt geleid door Thiago Motta. Dat blijkt een goede keuze te zijn geweest van de club, want hij past zich razendsnel aan en laat nu aan heel Europa zien dat hij zijn superieure techniek ook koppelt aan spelinzicht. Hij geeft het spel van het Franse team vorm en laat met zijn doelgerichtheid zien dat hij in de toekomst ook best een linie naar voren kan schuiven.

Nog lang niet alle talentscouts hadden hem op de radar staan, maar na dit toernooi is dat wel anders dankzij de lessen van Motta. De Braziliaanse oud-speler van brengt zijn pupillen voetbalwijsheid en volwassenheid in hun spel bij, zoals ook duidelijk te zien is bij Aouchiche. Hij loopt er ondanks zijn zestien lentes al bij als een ervaren kracht. Kenners van het Franse jeugdvoetbal vertellen dat dit seizoen vooral zijn ondergrens omhoog is gegaan. Hij is constanter geworden en Adil pakt de lessen sneller op dan zijn teamgenoten.

Natuurlijk kan hij op zijn zestiende op fysiek vlak nog niet mee met de hoofdmacht, maar hij manifesteert zich in Ierland wel als speler die in de toekomst van grote waarde kan zijn voor de grote aspiraties van de club. Alleen zal PSG dan wel alles op alles moeten zetten om te voorkomen dat hij gratis de deur uitloopt. Van de generatie 2002 kregen diverse ploeggenoten als Ruiz, Pembélé en Chabrol al wel een contract, terwijl de onlangs in de arm genomen zaakwaarnemers van Aouchiche nog niets hoorden van de club.

De jonge middenvelder zal zijn vraagtekens hebben bij het feit dat anderen al wel een contract kregen voorgeschoteld en hij niet. Ongetwijfeld gaat beleidsbepaler Antero Henrique hier snel verandering in brengen, maar het zou kunnen dat dit te geforceerd aanvoelt voor de uitblinker van dit toernooi. Bovendien weet nu heel Europa dat er een groeibriljant voor niets is op te halen en hij zal andere clubs alleen maar meer aanmoedigen als hij in de halve finale wederom goed speelt.

Donderdag neemt de jonge Fransman het op tegen de leeftijdsgenoten van Italië en in de finale wacht een ontmoeting met de winnaar van het duel tussen titelverdediger Nederland en Spanje. Zij spelen eveneens op donderdag tegen elkaar.