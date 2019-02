Wie is Abel Ruiz? De opvolger van Luis Suárez voor de lange termijn bij Barcelona

De komst van Kevin-Prince Boateng lijkt zijn naar het eerste team te blokkeren, maar het zal niet lang duren voordat hij jacht gaat maken op een plek.

Barcelona steekt in goede vorm en geniet een ruime voorsprong in LaLiga en strijdt ook nog om de Champions League en Copa del Rey. Maar een gebrek aan opties in het punt van de aanval blijft een probleemgeval voor de Catalanen.

Luis Suárez heeft bewezen dat hij nog steeds één van de beste ter wereld is in en rond het strafschopgebied. Bij de afwezigheid van de Uruguayaan zijn de alternatieven echter schaars en de situatie is nog nijpender nu Munir El Haddadi in januari is vertrokken.

Lionel Messi is natuurlijk geen misselijke speler als een valse nummer negen, maar de Argentijn is elders op het veld nodig. Dat is de urgentie om de aanval te versterken, waar de onwaarschijnlijke namen van Carlos Vela en de uiteindelijke januari-aankoop Kevin-Prince Boateng de koplopers waren als kortetermijnoplossingen tijdens de transferperiode die donderdag werd afgesloten.

Misschien kijken de Blaugrana op de verkeerde plek. Abel Ruiz heeft een uitstekende reputatie opgebouwd onder de neus van Ernesto Valverde en schreeuwt om de kans om zich te bewijzen op het hoogste niveau.

Ruiz, die deze week negentien werd, behoort tot de grootste jonge talenten die momenteel actief zijn in het B-team van Barcelona. Hij speelt bij de Catalanen sinds 2012, toen hij werd overgenomen van Valencia, en samen met Rafa Mujica en Oriol Busquets maakt hij deel uit van een groep wonderkinderen die als mogelijke toevoegingen kunnen worden beschouwd voor de plannen van Valverde bij het eerste elftal.

Zijn vooruitgang is de laatste maanden belemmerd door een hamstringblessure waardoor hij sinds begin december geen wedstrijd meer heeft gespeeld. Maar voorafgaand aan die tegenslag werd Ruiz beschouwd om op het punt te staan om door te breken in het eerste elftal, met zijn aangeboren neus voor het doel wat van hem een natuurlijke erfgenaam van Suárez in de komende paar jaar maakt.

"Ik kijk goed naar zijn agressie en hoe hij zijn doelpunten maakt", zei Ruiz over zijn Uruguayaanse idool in de zomer van 2018, toen hij zijn handtekening onder een nieuw contract tot de zomer van 2023 zette, met een transferclausule van honderd miljoen euro. "Hij is een van de beste ter wereld, zo niet de beste."

Het is niet alleen bij Barcelona waar de tiener indruk maakt. Ruiz was de ster van de Middenlandse Spelen van 2018 met Spanje, maakte zeven doelpunten in vier wedstrijden en een hattrick in de finale om Italië te verslaan. Zijn prijzenkast bevatten ook een EK Onder-17 medaille en de UEFA Youth League-titel 2017/18, waar in de finale een keer scoorde na twee treffers van Dani Marques om Chelsea met 3-0 te verslaan.

Ruiz is zich er echter van bewust dat hij zijn tijd zal moeten afwachten bij Barça. Vorig seizoen worstelde hij op jacht naar doelpunten bij het B-team als een ruw zeventienjarige, toen hij team degradeerde uit de LaLiga 1|2|3. Hij is ook opgevallen bij veel buitenlandse club, waar Chelsea, Manchester City en Arsenal naar verluidt allemaal geïnteresseerd in zijn diensten zijn voordat hij een nieuw contract bij de Catalanen tekende. Maar is blij om geduldig te blijven en op zijn kans te wachten.

"Het is wat het is, dit jaar heb ik veel geleerd en we zijn gedegradeerd en nu willen we terug", stelde Ruiz voor de start van het seizoen.

"We zullen een goed team hebben. Ik denk niet aan aanbiedingen of huurperiodes. Ik wil nu rusten en het seizoen op mijn best beginnen, groeien en het beste laten zien."

Het team van García Pimienta staat momenteel op de zesde plaats in hun Segunda División B-groep, drie punten achter een plek die recht geeft op play-offs voor promotie. Mocht Ruiz weer volledig fit zijn dan zal dit een boost voor het team zijn en zal ook van belang zijn voor Valverde die, met Barça dat nog steeds actief is in drie competities voor de tweede helft van het seizoen, zijn ploeg zal moeten rouleren, zelfs de schijnbaar onvervangbare Suárez.

Boateng's komst als extra optie in de spits heeft mogelijk de deur dichtgedaan voor Ruiz's kansen op speeltijd in het eerste elftal, maar als hij zich blijft ontwikkelen met het tempo dat hij tot nu toe heeft gedaan zal het zeker niet lang duren voordat hij naam maakt voor zichzelf naast die van Messi en Philippe Coutinho.