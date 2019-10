Wie gaat de selectie van Engeland voor Euro 2020 halen?

The Three Lions bereikten de halve finale van het WK 2018, maar wie zijn de kanshebbers om het team voor het EK van volgende zomer te halen?

Engeland staat al op het punt om zich te kwalificeren voor Euro 2020 na vier zeges te hebben geboekt in hun eerste vier kwalificatiewedstrijden in Groep A, waarbij er negentien keer werd gescoord.

Hoewel de klus nog niet helemaal geklaard is, zal de bondscoach van Engeland, Gareth Southgate, zijn aandacht zeker beginnen te vestigen op het toernooi volgende zomer.

Hij kan 23 selecteren om zijn selectie voor Euro 2020 te vormen, waar de halve finales en finale op Wembley worden gespeeld. De spelers hebben nog slechts een paar maanden de tijd om indruk te maken voordat de namen op 2 juni moeten worden ingediend.

Wie haalt gegarandeerd Engeland's selectie voor Euro 2020?

's doelman Jordan Pickford lijkt verzekerd van een basisplaats bij the Three Lions nadat hij zichzelf als nummer 1 van Engeland heeft gevestigd na een reeks indrukwekkende wedstrijden op het WK 2018.

Harry Maguire , vastgelegd door voor een recordbedrag van 87 miljoen euro in augustus 2019, zal waarschijnlijk naast 's John Stones centraal in de verdediging blijven staan, nadat het tweetal ook al samenspeelde op het WK.

Michael Keane van Everton heeft regelmatig gespeeld voor Engeland tijdens hun EK-kwalificatiewedstrijden en lijkt de definitieve selectie te halen.

's Trent Alexander-Arnold zal waarschijnlijk een van de eerste namen op het selectieformulier zijn n twee geweldige jaren waarin hij zich heeft ontwikkeld tot een van de beste rechtsback ter wereld.

Op het middenveld zou Liverpool's aanvoerder Jordan Henderson de belangrijkste middenvelder van Engeland moeten zijn, terwijl James Maddison van lijkt te worden geselecteerd na uitblonken te hebben in de Premier League.

Declan Rice heeft zichzelf ontwikkeld als de verdedigende middenvelder van Engeland in 2019 en lijkt waarschijnlijk te worden geselecteerd, vooral gezien het ontbreken van andere opties op die positie voor Southgate.

Aanvoerder Harry Kane zal de aanval leiden vor the Three Lions en Manchester City's Raheem Sterling zal ook worden geselecteerd, samen met 's Jadon Sancho en Marcus Rashford van Manchester United.

Wie zijn de kanshebbers om de Engelse EK-selectie te halen?

's Nick Pope en Tom Heaton van Aston Villa zijn momenteel de favorieten om net als Pickford geselecteerd te worden als doelmannen, ondanks dat Heaton als gevolg van een blessure niet is geselecteerd voor de meest recente selectie van Southgate.

Sheffield United-doelman Dean Henderson is een gegadigde nadat hij de geblesseerde Heaton verving.

Tottenham's Danny Rose, Leicester's Ben Chilwell en Man City's Kyle Walker lijken de grootste kandidaten om de resterende posities van vleugelverdedigers in de vullen en bieden stevige concurrentie.

Kieran Trippier zal ook zijn best doen om weer bij de ploeg te komen nadat hij zijn carrière nieuw leven heeft ingeblazen bij , maar er is voor de rechtsbackpositie stevige concurrentie van Aaron Wan-Bissaka .

Luke Shaw speelt sinds augustus 2018 niet meer voor Engeland, maar zal proberen zich te profileren om weer in aanmerking te komen.

De uitstekende prestaties van Mason Mount voor hebben van hem een grote kandidaat gemaakt om volgende zomer te worden geselecteerd, terwijl zijn teamgenoot Tammy Abraham moeilijk te negeren zal zijn als hij zijn huidige vorm een vervolg weet te geven.

's Dele Alli hoort nog steeds bij de favorieten voor een plek in de selectie, ondanks dat zijn speeltijd dit seizoen beperkt is en hij niet is geselecteerd voor de kwalificatiewedstrijden van oktober.

Tyron Mings van Aston Villa en Fikayo Tomori van Chelsea hopen op een plek in de 23-koppige selectie na te zijn opgenomen in de ploeg van Southgate voor de wedstrijden van oktober.

Er is waarschijnlijk veel concurrentie op het middenveld, waar Liverpool's Alex Oxlade-Chamberlain, Tottenham's Harry Winks en Manchester United's Jesse Lingard strijden op een plekje.

Callum Hudson-Odoi en Ross Barkley hopen dit seizoen uit te blinken onder Frank Lampard bij Chelsea, terwijl AFC 's Callum Wilson zal proberen goed genoeg te presteren voor een plek in de Euro 2020-ploeg.

Wie is een kandidaat om Engeland's EK-selectie halen?

Angus Gunn en Jack Butlund zijn beiden alternatieven als doelmannen, maar zouden waarschijnlijk alleen worden geselecteerd in het geval van blessures.

Lees beneden verder

Burnley's James Tarkowski stond op de reservelijst voor het WK 2018, maar hij is nu niet meer dan een kandidaat.

Manchester City's Phil Foden en Jack Grealish van Aston Villa staan ook op de lijst van kandidaten en zullen proberen zich te profileren met constante presties in de Premier League.

Chelsea's Ruben Loftus-Cheek , Everton's Fabian Delph en Tottenham's Eric Dier kunnen ook worden overwogen voor Southgate, maar zijn geen eerste keuzes, ondanks dat ze actief waren in Rusland in 2018.