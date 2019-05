WhatsApp-bericht teleurgestelde Emiliano Sala onthuld: "Ik walg van hem"

Emiliano Sala wilde in eerste instantie helemaal niet naar Cardiff City verkassen.

De aanvaller, die in januari overleed bij een vliegtuigongeluk, werd de recordaankoop van de club uit Wales, maar de Argentijn zelf zat in eerste instantie niet te wachten op de transfer, zo blijkt uit een opgenomen WhatsApp-bericht van een vriend van Sala dat is gepubliceerd door l'Équipe .

In het bericht wordt duidelijk dat de spits in eerste instantie geen trek had in de overstap. Ook de slechte verstandhouding van Sala met de Waldemar Kita, eigenaar van FC , komt aan bod. "Gisteravond stuurde ik een bericht naar Meissa (N'Diaye, zaakwaarnemer van Sala, red.). Hij belde me een paar uur later op. Hij vertelde mij dat Franck Kita (zoon van eigenaar Waldemar, red.) hem een bericht had gestuurd om te komen praten."



"Ze hebben toen gepraat en... Ze willen me verkopen. Er is een bod van (van zeventien miljoen euro, red.). Nantes kan veel geld innen, dus ze willen echt dat ik ga. Het klopt dat het een goed contract is, maar in sportief opzicht is deze stap niet interessant voor mij. Dus nu proberen ze op iedere mogelijke manier mij te laten verkassen."



"Ik ben niet bang als ik naar Cardiff City ga, want ik heb wel meer overwonnen in mijn carrière. Ik ben klaar om te vechten voor mijn plek, ik ben niet bang. Integendeel. Maar ik vind wel dat Meissa iets beters moet zoeken voor het einde van de transferwindow. Meissa heeft Cardiff City al geweigerd, hij wil ook niet dat ik daar naartoe ga. Het klopt dat ik iets interessants wil, zowel in sportief opzicht als qua contract, maar soms kan je niet allebei hebben."



"Daarnaast wil ik niet praten met Kita, want ik wil niet boos worden. Ik walg van hem als ik met hem praat. En nu wil hij me verkopen aan Cardiff City omdat hij veel geld kan krijgen. Hij krijgt dan het geld wat hij wil... Hij wil dat ik ga, maar hij heeft niet eens gevraagd wat ik wil. Hij is alleen maar geïnteresseerd in geld. Dus zo zit het nu: een complete wanboel. Ik weet niet wat ik moet doen, want ik ben het die iedere dag op moet staan en me gelukkig moet voelen."



"Niemand kijkt naar mij, wat ik allemaal moet meemaken. Het is zwaar, want ik heb het gevoel dat niet veel mensen zich verplaatsen in mijn situatie", aldus Sala in het bericht. Eigenaar Kita kreeg de kans van de Franse sportkrant om te reageren. "Ik ben verrast en teleurgesteld", begint de eigenaar. "Want ik gedraag me gewoon goed. Ik moet dan maar accepteren dat anderen dat anders zien."



"Spijtig genoeg was er dat verschrikkelijke ongeluk. Hij was een pientere jongen. Als hij niet was overleden, dan was hij nu erg gelukkig geweest, denk ik. Ik heb ook het gevoel dat dit niet zijn woorden zijn", waarmee Kita insinueert dat Sala werd beïnvloed door anderen. "Als ik echt geld had willen maken, dan had ik het niet zo gedaan. Want aan het einde van de rit was er niet zoveel over, gezien de commissies (aan bijvoorbeeld zaakwaarnemers, red.)."



Kita vertelt dat Sala zelfs een salarisverhoging had gekregen. "Ik betaalde hem dertigduizend euro iedere maand en ik kreeg niet eens een bedankje. Het was lastig een gesprek met hem aan te knopen. Of ik iets gemist heb? Daar moet ik nog over nadenken. Ik heb hem zes maanden lang dertigduizend euro extra gegeven en ik kreeg geen bedankje. Dat begrijp ik niet echt. Ik deed het om hem te stimuleren. Toen zei hij dat hij wilde vertrekken."