West Ham werkt niet mee aan vertrekwens Arnautovic

West Ham United is niet van plan om Marko Arnautovic deze transferperiode te laten vertrekken. Er is interesse in de Oostenrijker vanuit China.

De BBC en Sky Sports meldden woensdagavond dat een nog onbekende club uit China een bod van 39 miljoen euro op Arnautovic had uitgebracht. West Ham wil echter niet meewerken. "Marko Arnautovic heeft een contract bij ons en we verwachten dat hij dat contract respecteert. Hij is niet te koop", luidt een statement van de club.



Eerder op de dag sprak Arnautovic' broer, die tevens zijn zaakwaarnemer is, tegen talkSPORT de wens uit dat The Hammers akkoord zouden gaan met het Chinese bod. "De club heeft hem voor peanuts gekocht. Ze hebben twintig miljoen pond voor hem betaald en dat is in de huidige markt niks. Hij werd gehaald om West Ham in de Premier League te houden en dat heeft hij gedaan", aldus Danijel Arnautovic.



"Hij kreeg bij de club iedere individuele prijs; beste speler, beste aanwinst van het seizoen, beste speler volgens zijn teamgenoten... Nu heeft West Ham een geweldige aanbieding gekregen, bijna het dubbele van wat ze zelf hebben betaald", ging de zaakwaarnemer verder. "Marko wil naar een nieuwe markt en meedoen om de prijzen. Het is zijn grote wens dat de club het bod accepteert."



Marko Arnautovic kwam in de zomer van 2017 voor circa 22 miljoen euro over van Stoke City. De 29-jarige oud-speler van FC Twente scoorde in zijn eerste jaar in Londen elf competitiegoals. Deze jaargang staat de teller al op zeven Premier League-treffers in vijftien optredens. Zijn contract in het London Stadium verloopt na het seizoen 2021/22.