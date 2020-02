West Ham United slaat toe en betaalt maximaal 25 miljoen euro

West Ham United heeft zich op de valreep met Jarrod Bowen versterkt.

Voorzitter David Gold maakt bekend dat de middenvelder annex buitenspeler zich tot de zomer van 2025 aan de Londense club heeft verbonden.

Bowen werd met meerdere Premier League-clubs in verband gebracht, maar the Hammers zijn als winnaar uit de strijd gekomen.

Met de overgang van Bowen, 23 jaar, naar is een initieel bedrag van 16,5 miljoen euro gemoeid. Aan de hand van bepaalde sportieve doelstellingen kan het totale bedrag voor Hull City oplopen tot maximaal 25 miljoen euro.

Voor Bowen betekent de transfer naar West Ham een terugkeer naar de Premier League. Bowen stond sinds 2014 bij Hull City onder contract en maakte in augustus 2016 zijn debuut in de Premier League.

Hij kwam dat seizoen tot negen duels in het eerste van the Tigers. In de voorbije 2,5 jaar was Bowen een van de smaakmakers van Hull City in de Championship, met 54 doelpunten in 122 duels in alle competities.

Niemand maakte meer doelpunten in de Championship sinds augustus 2017 dan Bowen (en Lewis Grabban): 52. West Ham versterkte zich eerder met Tomas Soucek.

De middenvelder wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Slavia Praag, inclusief een optie tot koop van vijftien miljoen euro.