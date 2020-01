West Ham United slaat slag en haalt oude bekende voor 4 miljoen terug

Darren Randolph keert per direct terug bij West Ham United, zo meldt de Londense club woensdag via de officiële kanalen.

De 32-jarige doelman is afkomstig van Middlesbrough, dat hem in 2017 juist had overgenomen van the Hammers.

Een transferbedrag is niet naar buiten gebracht, maar volgens verschillende Engelse media gaat het om een transfersom van vier miljoen euro. Randolph tekent een verbintenis tot medio 2023 bij West Ham.

"Ik ben dolgelukkig met mijn terugkeer bij ", stelt Randolph in een eerste reactie op zijn tussentijdse transfer. "Ik heb eerder al twee geweldige jaren bij de club beleefd en heb hier nog steeds heel veel vrienden."

"West Ham is een heel grote club, met fantastische supporters en een geweldige selectie. Ik kijk erg uit naar de uitdaging hier en naar de samenwerking met de andere doelmannen."

"Ik wil daarnaast iedereen bij Middlesbrough bedanken voor hun steun in mijn tijd bij de club", vervolgt Randolph zijn betoog. "Ik wens ze het allerbeste voor de rest van dit seizoen."

De ervaren sluitpost kon het aanbod van West Ham echter niet weigeren. "Het voelt geweldig om weer terug te zijn in de Premier League, bij deze fantastische club. Ik kan niet wachten om hier aan de slag te gaan."

De 42-voudig international van Ierland speelde eerder in zijn loopbaan onder meer voor Charlton Athletic, Motherwell en Birmingham City. In zijn eerste periode bij West Ham kwam Randolph tot 42 wedstrijden.

Hij maakte onder meer de laatste wedstrijd op Upton Park, het oude stadion, in 2016 mee. Ook was de teruggekeerde keeper in datzelfde jaar aanwezig bij het eerste duel van West Ham in het London Stadium.