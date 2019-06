West Ham United maakt van Spaanse middenvelder op een na duurste aankoop

West Ham United heeft zich verzekerd van de komst van Pablo Fornals.

The Hammers leggen naar verluidt 27 miljoen euro neer voor de van afkomstige middenvelder. Hiermee is hij de op een na duurste aankoop; voor Felipe Anderson werd vorig jaar bijna vijftig miljoen euro neergelegd. De 23-jarige Fornals tekent een vijfjarig contract in Londen, met de optie op een zesde seizoen bij de club uit de Premier League.



"Ik ben er erg gelukkig mee dat ik voortaan tot de West Ham-familie behoor", laat de Spaanse aanwinst weten in een reactie op de website van zijn nieuwe werkgever. "Ik ben ontzettend blij en dankbaar dat ik deze kans krijg. West Ham neemt vaker de gok met jonge spelers en daar ben ik alleen maar content mee." Fornals bereid zich met Spanje Onder-21 als dispensatiespeler voor op het jeugd-EK in Italië en San Marino, dat aanstaande zondag begint.



Fornals kijkt uit naar de samenwerking met Manuel Pellegrini, die net zijn eerste seizoen als manager van de Londense club achter de rug heeft en in het verleden bij onder meer werkzaam was in LaLiga. "Ik ken hem voornamelijk van de televisie. Zijn aanwezigheid hier speelde zeker mee in mijn keuze voor deze club. Wie wil er niet met een van de beste trainers ter wereld samenwerken?"



Fornals kwam in de afgelopen twee seizoenen tot 7 doelpunten in 63 wedstrijden in de hoofdmacht van Villareal. Met name zijn optredens in de sprongen in het oog, waardoor West Ham in actie kwam en een bod neerlegde in Spanje. De aanvallende middenvelder heeft twaalf interlands voor de Spaanse nationale ploeg achter zijn naam staan.