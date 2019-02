West Ham geeft politie bewijs voor racisme tegen Salah

West Ham United heeft bewijs overgedragen aan de Metropolitan Police dat Mohamed Salah racistisch werd bejegend door sommige fans.

Salah speelde maandagavond met Liverpool een uitwedstrijd tegen The Hammers. De Londense club stelde na afloop een onderzoek in nadat op social media onderstaande video verscheen. Daarop is te horen hoe Salah, terwijl hij een hoekschop gaat nemen, op basis van zijn geloof wordt uitgescholden door iemand uit het thuispubliek.



I went to watch West Ham vs Liverpool and I was disgusted by what I was hearing. People like this deserve no place in our society let alone football matches. #kickracismout @22mosala @FA pic.twitter.com/M4dBsMrCy8 — Sádat Yazdani (@Sadat_Yazdani) 6 februari 2019

West Ham United heeft de resultaten van het onderzoek nu dus aan de politie gegeven. "De club is duidelijk in haar standpunt: dit kan niet worden getolereerd. Er is geen plaats of excuus voor dit soort gedrag", reageert de club in een statement. Manager Manuel Pellegrini zei deze week al dat iedereen die schuldig wordt bevonden aan racisme een stadionverbod moet krijgen.De wedstrijd tussen West Ham en Liverpool eindigde in 1-1 en The Reds zijn de koppositie inmiddels kwijtgeraakt aan Manchester City. De regerend kampioen heeft echter een wedstrijd meer gespeeld en het staat slechts op doelsaldo boven Liverpool. Komende zaterdag speelt de ploeg van Jürgen Klopp tegen Bournemouth (thuis), City krijgt zondag Chelsea op bezoek.