Wesley Sneijder was dicht bij rentree in Eredivisie: "Er waren gesprekken"

Wesley Sneijder was in 2017 bijna speler geweest van FC Utrecht.

Club en speler waren toentertijd in gesprek over een contract, maar uiteindelijk koos hij er toch voor om in het buitenland actief te blijven. Sneijder ondertekende een contract met OGC Nice om een half jaar later bij Al-Gharafa in Qatar aan de slag te gaan.

"Er waren gesprekken en we waren ook al in een verder stadium. Uiteindelijk is het toch niet doorgegaan en heb ik besloten om nog even de zandbak in te gaan", verwijst de oud-voetballer in gesprek met RTV Utrecht naar zijn avontuur in Qatar. "Dat stond helemaal los van het financiële gedeelte."

"Ik doe alles op gevoel en dit was ook een gevoelskwestie", verzekerde Sneijder. "Als dat gevoel niet honderd procent is, moet je het niet doen. Vandaar dat ik toen de beslissing heb genomen om het niet te doen."

Dat gevoel drijft Sneijder er ook toe om zijn afscheidswedstrijd in juni in De Galgenwaard te spelen.

"Ik heb nooit voor gespeeld, maar ik wil wel afscheid nemen in mijn eigen stad." Een team van spelers met wie Sneijder in Oranje speelde, treedt aan tegen een team van spelers met wie hij bij diverse clubs speelde. Het All Starteam wordt gecoached door José Mourinho, terwijl Bert van Marwijk de andere trainer is.