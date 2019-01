Wesley Sneijder twijfelt: "Waar dat dan is, is niet belangrijk"

Wesley Sneijder weet niet of hij ook volgend seizoen voor Al-Gharafa voetbalt.

De 34-jarige aanvallende middenvelder heeft een aflopend contract en gaat in de zomer kijken wat hij wil doen: "Ik wil dan pas een beslissing nemen", vertelt de recordinternational van het Nederlands elftal aan De Telegraaf .

"Ik voel me nog steeds top. De enige twijfels die ik zou hebben om te stoppen, worden elke wedstrijd weer de kop ingedrukt." Sneijder speelt sinds januari 2018 voor Al-Gharafa en staat met de club uit Doha op de zevende plaats in de Qatar Stars League. Hij is voorzichtig met het nemen van een finaal besluit omdat hij 'maar één keer' kan stoppen.



"In de zomer word ik 35 jaar. Dan wil ik het voor mezelf gaan evalueren. Ik heb bijna altijd alles gespeeld. Dat ga je gewoon merken. Ik wil zo lang mogelijk door blijven gaan en voel me superfit, maar het is ook een mentale beslissing." Sneijder zegt dat hij vaak weg is van zijn familie en dat hij ook vaker bij zijn gezin wil zijn.



"Mijn vrouw Yolanthe werkt veel in Nederland en is daar nu ook weer een nieuwe serie aan het opnemen. We combineren het goed, hoor, en tegenwoordig is het met Facetime en dat soort dingen allemaal makkelijker. Maar ik wil mijn gezin bij me hebben. Waar dat dan is, is niet belangrijk." Sneijder speelde eerder voor OGC Nice, Galatasaray, Internazionale, Real Madrid en Ajax.