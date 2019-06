Wesley Sneijder in opspraak: "Hij heeft er ook nog tegenaan geplast"

Wesley Sneijder werd zondagnacht aangehouden door de politie vanwege wangedrag.

De 35-jarige middenvelder heeft in een dronken bui schade toegebracht aan een auto en heeft inmiddels een schadevergoeding betaalt. De eigenaren van de auto waren beduusd toen ze midden in de nacht wakker werden van het kabaal.

"Bekende voetballer of niet, je blijft van iemand anders spullen af", zo klinkt het bij het oudere echtpaar. Op een filmpje, dat in handen is van Shownieuws , is te zien hoe Sneijder op de auto zit en met zijn voeten de voorruit meerdere keren aantikt. Ook gaat de routinier op de motorkap staan. "Hij heeft er ook nog tegenaan geplast", zegt de eigenaresse van de auto in gesprek met het Algemeen Dagblad .



De vrouw, die liever anoniem wil blijven, stelt dat het onrustig was die nacht vanwege een feestje. "De halve buurt was wakker geschrokken van harde geluiden. Mijn man (77) en ik hingen ook uit ons raam om te kijken wat er gebeurde. We zagen iemand op een auto zitten. Een man, ik herkende hem niet. Er kwam veel politie op af, ze hadden zelfs een hond meegenomen."



De eigenaresse vertelt dat Sneijder niet makkelijk werd ingerekend. "Dat was geen makkelijke arrestatie, het leek er niet vriendelijk aan toe te gaan", aldus de vrouw, die boos is dat de voormalig Oranje-international naar verluidt ontkent. "We hoorden toen dat zowel hij als zijn management ontkenden dat hij dit gedaan had. Dat maakt ons nu wel boos."



"Het is echt niet erg om dronken te zijn, maar daar moet je anderen niet mee lastig vallen. Van andermans spullen blijf je af. Had hij niet even zijn excuses kunnen aanbieden; een bloemetje komen brengen?!" De vrouw heeft inmiddels geen behoefte meer aan excuses. "Het is voor ons wel klaar. Het is vervelend geweest, maar in de ruim vijftig jaar dat we hier wonen heb ik nog nooit zoiets meegemaakt. Ik hoop dat hij ervan leert."