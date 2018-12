Wesley Sneijder: "De gemiddelde fan van Real Madrid weet niets van dit Ajax"

Wesley Sneijder kijkt uit naar de komende duels tussen Ajax en Real Madrid in het kader van de achtste finales van de Champions League.

De middenvelder van Al-Gharafa kwam in het verleden voor beide clubs uit en hoopt dat het team van Erik ten Hag zich ten koste van de titelverdediger bij de laatste acht van het toernooi schaart. "Voor Ajax is dit het beste moment om tegen Real Madrid te spelen", verzekert Sneijder in gesprek met Marca .

"Ik vind Real Madrid niet zo sterk als de afgelopen seizoenen. Dat is duidelijk. Het klopt dat Ajax een jong elftal heeft, maar laat één ding duidelijk zijn: ze hebben veel kwaliteiten en ze spelen zeer goed, vooral in Amsterdam. Het wordt een lastige tweestrijd voor Real Madrid", wordt hij door de Spaanse sportkrant geciteerd. Sneijder ziet Real Madrid desalniettemin als favoriet om een ronde verder te komen. "Maar kijk uit! Als Ajax een goed resultaat in het heenduel neerzet."



"Real Madrid heeft moeite met teams die op balbezit spelen, dat hebben we recent kunnen zien. Het is een mooi moment om de kwaliteit van dit Ajax te testen tegen de winnaar van de drie laatste Champions League-toernooien. Of ik Ajax een realistische kans geef om door te gaan? Ja, als ik eerlijk ben. Real Madrid is een ander team in Europa, maar Ajax heeft kans om de volgende ronde te bereiken", stelt hij.



Sneijder snapt dat men in Madrid tevreden was met de koppeling aan Ajax. "Dat is logisch, maar alleen omdat men denkt dat het het Ajax zal zijn van de laatste visites aan Madrid. Dat is een complete misvatting. De gemiddelde fan van Real Madrid volgt bovendien het Nederlandse voetbal niet en weet niets van dit Ajax. Maar ik ken het wel en het is een elftal met veel kwaliteit." Real Madrid nam afgelopen zomer afscheid van Cristiano Ronaldo en dat is een groot gemis, ziet ook Sneijder. "Dat is geen verrassing. Ik wist dat Real Madrid erg afhankelijk van Cristiano was. Hij maakte altijd het verschil."



"Cristiano nam het elftal op sleeptouw en nu is ook op het veld te zien dat Real Madrid erg afhankelijk van hem was. Als Real Madrid nog over Cristiano zou beschikken, zou Ajax veel minder kans maken om de volgende ronde te bereiken." Sneijder is erg onder de indruk van het huidige Ajax. "Hakim Ziyech en Dusan Tadic zijn in vorm. En dat geldt ook, natuurlijk, voor Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. Nicolás Tagliafico bestrijkt de hele zijkant, net als Marcelo. Daar moet Real op letten. En in balbezit is Ajax geweldig!"



"Ajax heeft daarnaast ervaren spelers als Daley Blind en Klaas-Jan Huntelaar. Ze hebben niet een wereldvoetballer, maar wel geweldige voetballers." Sneijder weet niet of Real Madrid nog steeds de grootste favoriet is om ook dit seizoen de Champions League te winnen. "Real Madrid zal altijd een favoriet zijn, maar eerst moeten ze Ajax verslaan. In het Santiago Bernabéu zal een jong team als Ajax het moeilijk hebben. Ze hebben het toernooi driemaal op rij gewonnen. Laten we mijn andere team, Ajax, nu maar eens genieten", besluit de voormalig Oranje-international met een knipoog.