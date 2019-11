Wenger's mislukte transfergok: Waarom Bischoff geen spijt heeft van Arsenal

De middenvelder bracht het seizoen 2008/09 bij The Gunners door, waar hij uiteindelijk maar één Premier League-wedstrijd zou spelen.

Amaury Bischoff werd door Arsène Wenger beschreven als een 'gok op talent' toen hij in 2008 bij terechtkwam.

Het werd uiteindelijk een gok die niet loonde, want de middenvelder kwam maar vier keer voor de Londenaren in actie. De nu 32-jarige Fransman zou indien mogelijk echter niets willen veranderen aan zijn tijd bij The Gunners.

"Het was een geweldige tijd voor mij", vertelt Bischoff in een exclusief interview aan Goal. "De stad, de club... Het was fantastisch."

"Ik heb er veel vrienden gemaakt en ik speelde met een aantal hele grote namen. Ik weet dat ik het beter had kunnen doen, maar ik kijk erop terug als een prachtige ervaring. Ik heb er geen spijt van gehad, nooit."

Het is al ruim tien jaar geleden dat Bischoff het Emirates Stadium verliet na slechts één seizoen in Engeland.

Hij speelde vervolgens voor Académica en Aves in Portugal, om vervolgens in 2012 op het derde niveau van Duitsland bij Preussen Münster te gaan voetballen.

De spelverdeler bleef daar vijf jaar en sinds 2017 staat hij onder contract bij zijn huidige club Bahlingen, in Duitsland.

Zijn korte periode bij Arsenal maakt Bischoff nog steeds trots, ook al kwam hij niet verder dan één optreden in de Premier League.

"Als klein kind was het een droom om voor Arsenal te spelen, want ik ben Frans en er hebben veel grote Franse spelers gevoetbald", zegt hij.

"Het was een geweldige dag toen Wenger zei dat hij mij erbij wilde halen."

Bischoff tekende in juli 2008 bij Arsenal, kort nadat hij bij een nieuwe contractaanbieding naast zich had neergelegd.

Blessureproblemen teisterden zijn laatste maanden in de en Wenger gaf toe dat de transfer enigszins een risico was.

Amaury is een jonge, veelbelovende speler waar we een gokje mee wagen, want hij is lang uit de roulatie geweest", aldus de Fransman.

"Hij heeft twee operaties aan zijn lies gehad, dus het is een gok op een talent."

Bischoff is geboren in Frankrijk, maar hij vertegenwoordigde Portugal bij de Onder-21. Hij was al maanden met Wenger in gesprek voordat de overstap naar Noord-Londen werd afgerond.

Ze hadden elkaar twee keer ontmoet in Parijs om over een transfer te praten en toen zijn contract in Bremen was verlopen, kon hij transfervrij naar Arsenal.

"Ik wist dat ze een gok met mij waagden, omdat ik acht maanden geblesseerd was geweest", vertelt hij. "Maar voor mij was dat geen probleem, want ik wist hoeveel kwaliteit ik had als ik op het veld stond."

"Ik wilde graag herstellen om te laten zien dat ik de kwaliteiten had om voor Arsenal te spelen."

"In het begin was het niet eenvoudig", gaat Bischoff verder. "Ik verbleef van maandag tot en met vrijdag op het trainingscomplex en dan ging ik in het weekend naar Frankrijk. Dat was goed voor de rust in mijn hoofd."

"Doordeweeks werkte ik dan met de personal trainer. Het was lastig, maar spelers als Emmanuel Adebayor, Gaël Clichy en Bacary Sagna waren heel goed voor mij. Ik wist dat Wenger ook achter me stond en dat was heel belangrijk."

"Ik voelde me nog steeds een deel van de ploeg. William Gallas, Kolo Touré, Robin van Persie... Allemaal geweldige gasten. Ze praatten met me alsof ik een normale speler was, het maakte niet uit dat ik geblesseerd was."

"Ze motiveerden mij om door te gaan, wat heel belangrijk voor me was. Het valt niet mee als je geblesseerd bent. Je hebt je familie en teamgenoten nodig en mijn ploeggenoten waren geweldig."

Bischoff maakte zijn debuut in oktober toen hij in de League Cup-wedstrijd tegen Wigan Athletic (3-0 winst) mocht invallen.

In de volgende ronde kwam hij ook in actie tegen en het talent kreeg speelminuten in de 4-0 zege op in de .

Voor zijn Premier League-debuut moest Bischoff echter wachten tot de laatste maand van het seizoen, toen hij in een uitwedstrijd tegen Portsmouth in het veld kwam voor Theo Walcott.

Het bleek zijn laatste duel in het Arsenal-shirt te zijn. Een maand later liep zijn contract namelijk af.

Lees beneden verder

"Het was de juiste beslissing voor mij om weg te gaan bij Arsenal", vindt hij. "Ik wilde iedere week op een goed niveau spelen, maar bij Arsenal was dat moeilijk. We hadden Wilshere, Nasri, Fabregas, Rosicky, allemaal grote spelers."

"Dus het was heel moeilijk om minuten te maken. Ik praatte er met Arsène over en we dachten dat het beter was dat ik zou vertrekken. Daar had ik geen probleem mee."

"Ik had een hele goede band met Wenger, hij was als een vriend voor mij en ik heb nog steeds contact met hem. Hij was een geweldige coach en een fantastische man."