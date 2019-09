Wenger: "Vertrek van Neymar had exodus ingeleid bij PSG"

De Braziliaanse aanvaller werd veelvuldig gelinkt aan een vertrek bij de Franse kampioen, maar hij bleef de Parijzenaars toch trouw.

Arsene Wenger is van mening dat veel sterren van ook weg hadden gewild als de Neymar deze zomer een transfer had gemaakt.

De 27-jarige vedette had zowel als voormalig werkgever achter zich aan, maar een enorme transfersoap leidde tot niets.

In gesprek met BeIN Sports laat voormalig -trainer weten dat hij groot fan is van de speler, die volgens hem een grote invloed heeft op zijn medespelers.

"Wat mij betreft is Neymar een van de beste spelers ter wereld en ik ben blij dat hij bij Paris Saint-Germain blijft", aldus Wenger.

"Anders had het een exodus ingeleid, want als je een of twee of drie van je beste spelers verliest, volgt de rest het jaar erop volgens een voetbalwet die nog altijd van kracht is."

"Het is erg lastig om spelers die het verschil maken te strikken", weet Wenger. "Zelfs als je heel veel geld hebt. En als je ze eenmaal hebt, moet je zien te houden."

Dat laatste is PSG met moeite gelukt, ziet ook de Franse oefenmeester. "Als je iemand wilt houden, moet je hem overtuigen hoe belangrijk hij is. Dat werkt beter dan iemand geen kans geven te vertrekken."

Barcelona deed diverse aanbiedingen om PSG te overtuigen met grote geldsommen en spelers die in ruil werden aangeboden, maar PSG hield voet bij stuk.

Neymar moet nu zijn carrière vervolgen in Parijs, waar hij tot nu toe twee landstitels won en ook eenmaal beslag legde op de Coupe de France en de Coupe de la Ligue.

Barcelona hoopte hem terug te halen nadat hij in 2017 voor 222 miljoen euro vertrok, maar kreeg nul op het rekest. Naar verluidt wilde men Ousmane Dembélé als ruilmiddel inzetten, maar hij wilde niet naar PSG.